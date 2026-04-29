Jedna žena iz Kalifornije je ponovo prošetala do oltara u 79. godini života, a njena snaja kaže da je njeno radosno venčanje „lep podsetnik da nikada nije kasno“ za ljubav.

Keti Kuli, koja živi u Plaji del Rej, je upoznala Garija Ehnsa (76), veterana Vijetnamskog rata, preko aplikacije za upoznavanje u aprilu 2025. godine. Ubrzo nakon toga ju je „odneo“ u „svoje ruke i srce“.

„Hemija je bila trenutna“, priseća se Keti svoje veze sa Garijem, za koga kaže da deli sličan entuzijazam za život i aktivnost. „Gari i ja svakog dana zahvaljujemo Bogu što smo se pronašli. Ne možemo da se zasitimo jedno drugog!“

Sedam meseci nakon što su se upoznali, Gari ju je zaprosio na Dan zahvalnosti pred celom Ketiinom porodicom. Ona ima četvoro odrasle dece — Bila (54), Krisa (44), Kari (43) i Kirsten (38) — kao i 10 unučadi. Brak sa Garijem je njen peti.

Venčanje

Par se venčao 11. aprila na ranču ,,Dreamcatcher Ranch" u Plaji del Rej, koji je u vlasništvu njene ćerke Kari i njenog supruga Džoa. Kari i snaja Marija su udružile snage kako bi organizovale „prelepu“ ceremoniju.

Sve je bilo pravo porodično slavlje. Keti i Garijeva deca su bili deveruše i deveri, dok su unuci imali različite uloge — od mlađih deveruša i devojčica koje posipaju latice cveća, do nosača prstenja i čitača tokom ceremonije.

Keti je do oltara dopratio njen najstariji unuk. Prepravila je Karinu belu balsku haljinu bez bretela, koju je njena ćerka nosila kao tinejdžerka, dodavši korsetsko kopčanje na leđima.

„Kari je imala 18 godina kada je nosila tu haljinu — ja imam 79!“, kaže Keti. „Volim što sam nosila uspomenu, a stil haljine je i dalje u trendu. Moje unuke su mi rekle da izgledam kao princeza.“

Keti kaže da je njeno i Garijevo venčanje simbolizovalo spajanje njihovih dveju porodica „u jednu“, odnosno „u prisustvu dvoje starijih ljudi koji su ludo zaljubljeni“.

Prelepe uspomene

Marija, koja je udata za Ketinog sina Krisa, je podelila najlepše trenutke sa emotivne ceremonije na Instagramu, napisavši: „Moja 79-godišnja svekrva na svom venčanju. Pronašla je ljubav koja se dešava jednom u životu… prelep podsetnik da nikada nije kasno.“

Ona je opisala Keti kao „najsrećniju i najsvetliju mladu“.

„Moj omiljeni trenutak bili su zaveti koje su izgovorili jedno drugom“, priseća se Marija za People. „Bio je to neverovatno emotivan trenutak, tako nežan i iskren. Zaista se moglo osetiti koliko se vole.“

„Ceo dan je delovao zaista magično“, dodaje ona.

Poseban odnos

Marija kaže da ona i Keti dele posebnu povezanost, jer su obe fotografkinje i žive na svega dva bloka jedna od druge. „Moja svekrva je osoba koja voli život i uvek ostaje pozitivna“, rekla je. „Zaista je neverovatna žena.“

Sada kada su postali muž i žena, Keti i Gari se nadaju da će u potpunosti iskoristiti ovo novo poglavlje svog života. „Osećamo se veoma srećno što smo dobrog zdravlja“, kaže Keti, napominjući da zajedno uživaju u akva-aerobiku četiri puta nedeljno.

Razmišljajući o tome kako je ponovo pronašla ljubav, dodaje: „Ponekad u životu ono najbolje dođe na kraju.“ 

 

 

