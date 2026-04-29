Jedna žena iz Kalifornije je ponovo prošetala do oltara u 79. godini života, a njena snaja kaže da je njeno radosno venčanje „lep podsetnik da nikada nije kasno“ za ljubav.

Keti Kuli, koja živi u Plaji del Rej, je upoznala Garija Ehnsa (76), veterana Vijetnamskog rata, preko aplikacije za upoznavanje u aprilu 2025. godine. Ubrzo nakon toga ju je „odneo“ u „svoje ruke i srce“.

„Hemija je bila trenutna“, priseća se Keti svoje veze sa Garijem, za koga kaže da deli sličan entuzijazam za život i aktivnost. „Gari i ja svakog dana zahvaljujemo Bogu što smo se pronašli. Ne možemo da se zasitimo jedno drugog!“

Sedam meseci nakon što su se upoznali, Gari ju je zaprosio na Dan zahvalnosti pred celom Ketiinom porodicom. Ona ima četvoro odrasle dece — Bila (54), Krisa (44), Kari (43) i Kirsten (38) — kao i 10 unučadi. Brak sa Garijem je njen peti.

Venčanje

Par se venčao 11. aprila na ranču ,,Dreamcatcher Ranch" u Plaji del Rej, koji je u vlasništvu njene ćerke Kari i njenog supruga Džoa. Kari i snaja Marija su udružile snage kako bi organizovale „prelepu“ ceremoniju.

Sve je bilo pravo porodično slavlje. Keti i Garijeva deca su bili deveruše i deveri, dok su unuci imali različite uloge — od mlađih deveruša i devojčica koje posipaju latice cveća, do nosača prstenja i čitača tokom ceremonije.

Keti je do oltara dopratio njen najstariji unuk. Prepravila je Karinu belu balsku haljinu bez bretela, koju je njena ćerka nosila kao tinejdžerka, dodavši korsetsko kopčanje na leđima.

„Kari je imala 18 godina kada je nosila tu haljinu — ja imam 79!“, kaže Keti. „Volim što sam nosila uspomenu, a stil haljine je i dalje u trendu. Moje unuke su mi rekle da izgledam kao princeza.“