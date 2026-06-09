Jedna žena je posumnjala u osećanja svog verenika nakon što ju je prisilio na plastičnu operaciju pre nego što ju je zaprosio. Na TikToku je 27-godišnjakinja tako pod imenom @sydneypurl objavila svoju priču, pitajući svoja dva miliona pratilaca da li preteruje jer je njegovo ponašanje brine.

“Verenik me naterao na plastičnu operaciju pre nego što smo se verili. Ja imam 27 godina, a on 37, lekar je i dobro zarađuje. Inače, novac redovno daje i u humanitarne svrhe i pomaže siromašnima, a i njegovi roditelji su neverovatni. Stvarno se dobro slažemo i puno se smejemo zajedno i uživamo u međusobnom društvu”, ispričala je. “Neću se pretvarati da i novac koji zarađuje nije privlačan. Ne bih rekla da sam materijalista, ali moja porodica se stvarno mučila tokom mog odrastanja i ja bih samo želela finansijsku stabilnost za svoju decu", rekla je.

U trenutku kad joj je spomenuo plastičnu operaciju bili su, kaže, zajedno već dve godine, kad joj je on rekao da mora na liposukciju nogu, pre nego što on uopšte razmisli o prosidbi. Nakon što je pristala, on je operaciju i platio i par se verio, no ona nije zadovoljna sa celom situacijom. "Nikada mi ne daje komplimente, nikad me ne dodiruje niti mi pokazuje ikakvu ljubav", požalila se.

Ispričala je i da joj je planiranje venčanja postalo zamorno, ali nije mu to rekla. “On naporno radi po cele dane i ne želim mu se žaliti, no ne osećam da me voli i često me kad ima loš dan odgurne od sebe.

"Beži što pre!, napisala joj je jedna osoba u komentarima. "Mislila sam da se šališ, ali vidim da si ozbiljna", dodala je druga.

"Zaslužujete puno bolje; a to što pričate nije normalno, niko nikoga ne bi trebao tako tretirati". "Meni ovo zvuči kao početak zlostavljanja", napisao je neko. "A čak i da nije, to nije normalno. Nemojte se udati za njega za njega samo zato što vam pruža finansijsku sigurnost; lepše je živeti malo nesigurno, ali u ljubavi", prenosi Mirror.

Video: