Jedna žena je godinama krila svoje ime inspirisano bajkom, ali sada je spremna da ga prihvati.

Pepeljuga Kemunto Kidvel ispričala je da ju je otac, nastavnik engleske književnosti, nazvao po čuvenoj junakinji iz bajke ,,Pepeljuga".

„Dok sam odrastala, nismo bili naročito imućni, a moj tata je veliki sanjar“, rekla je Kidvelova (30), koja je rođena i odrasla u Keniji za Today.

Ipak, kaže da nije uvek bilo lako nositi ime jednog od najprepoznatljivijih izmišljenih likova na svetu.

„Deca su me zadirkivala u školi“, prisetila se. „Od toga da budem ponosna na svoje ime, postalo mi je neprijatno zbog njega.“

Nadimak

Kidvelova je rekla da je na kraju počela da traži od prijatelja i školskih drugova da je zovu Pepi.

Kidvelova je u 25. godini odlučila da se preseli iz Kenije u Sjedinjene Američke Države, ostavljajući iza sebe uspešnu manekensku, umetničku i šminkersku karijeru. Po dolasku je počela da radi kao negovateljica i spremačica kuća, dok je istovremeno pokušavala da izgradi novi život.

Žena je rekla da nije mogla da ne primeti sličnosti između sebe i svoje imenjakinje u tom periodu života.

„Budim se, čistim kuću, kuvam za njih, crtam sa njima, pevam sa njima“, prisetila se.

Muž

Bivša Mis Sveta Kenije za okrug Kisii rekla je da je 2023. godine, tri godine kasnije, upoznala svog sadašnjeg supruga, Bredlija Kidvela. Par se venčao u roku od godinu dana.

„Moj muž se oduvek ponašao prema meni kao prema kraljici“, rekla je.

Kidvelova, koja se vratila kreativnim poslovima kao onlajn kreatorka sadržaja, kaže da više ne želi da krije svoje ime.

„Sada sam počela da budem ponosna na njega“, objasnila je. „U fazi sam svog ‘živeli su srećno do kraja života’. Šalim se da sam sama sebi vila kuma, jer sam transformisala sopstveni život.“

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