Nije sva konzervirana hrana loša. Čak su i naučna istraživanja potvrdila da je riba iz konzerve veoma zdrava. A koja je najbolja?

Konzervisanje hranu održava svežom, naročito onu koja je sklona razvoju raznih patogena. Međutim, prilikom konzervisanja određenih namirnica, izgube se njihovi hranljivi sastojci.

“Rezultat je, nažalost, značajan gubitak nutrijenata, ali jednom kad se konzervira voće ili povrće, tako može stajati godinama, sigurno je od opasnih mikroorganizama”, objašnjava nutricionistkinja dr Džes Kording.

Ona otkriva koja je, prema mišljenju struke, najzdravija hrana u konzervi. To su sardine u konzervi, ali i druga konzervisana riba koja je pristupačan izvor proteina, ali i održiva i ne zahteva dugu pripremu ili kuvanje.

Dodavanje konzervisane ribe u ishranu ima brojne zdravstvene prednosti. “Konzervisane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, pogotovo ako vam sveža riba nije dostupna”, rekla je Kording.

S njima, dodaje, unosimo veliku količinu proteina, vitamina D i protivupalnih omega 3 masnih kiselina. Nedeljno se preporučuju dve do tri porcije ribe s niskim udelom žive, a Kording savetuje da je pomešate s testeninom, sirom ili krekerima za užinu.

“Najviše volim da je izgnječim viljuškom i jednostavno ubacim u salatu”, rekla je Kording za „Mind Body Green“.

Osobe koje jedu sardine, unose veliku količinu proteina, vitamina D i protivupalnih omega-3 masnih kiselina, a maslinovo ulje iz te konzerve ima zdrave masti za srce. Stručnjaci preporučuju dve do tri porcije konzervisane ribe nedeljno.

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