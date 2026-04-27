Emotivan snimak sa venčanja, koji je objavila jedna mlada raznežio je ljude širom sveta. U njemu je pokazala da je dobila poklon od muža. Ali čim je otvorila kutiju, briznula je u plač.

Mlada je oduševila pratioce na TikToku nakon što je podelila iskren i dirljiv trenutak sa venčanja. Neposredno pre nego što je krenula ka oltaru, dobila je poklon od budućeg supruga ali iznenađenje nije bilo za nju. Zapravo, bilo je namenjeno nekome ko još uvek ne postoji. Mladoženja je svojoj dragoj tog dana poklonio narukvicu koju će njihovo prvo dete nositi na svom venčanju. Video je izazvao lavinu reakcija i suza na društvenim mrežama, a pogledan je više od 8 miliona puta.

Buduća mlada se spremala da se uda za ljubav svog života. Neposredno pre početka velikog dana, bila je iznenađena kada je od verenika dobila poklon, kutijicu, a unutra je pronašla narukvicu i poruku. Nakon što je pročitala poruku, saznala je da je narukvica namenjena njihovom budućem detetu za dan njegovog ili njenog venčanja.

„Za naše prvorođeno dete, ovo je spremljeno za tebe, na dan venčanja mene i tvoje majke 2023. godine. Želeo sam da nabavim nešto što će trajati godinama i što ćeš nositi kada i ti kreneš ka oltaru“, pisalo je u poruci koju je pročitala kroz suze. „Trenutno ne znamo kako izgledaš, kakav je tvoj osmeh, da li si duhovit kao tvoj tata ili pronicljiv kao tvoja mama, ali znamo da si već sada voljen, jer ćeš biti produžetak naše ljubavi“, nastavila je da čita.

Mnogi ljudi koji su pogledali video u komentarima nisu krili emocije. „Morala bih ponovo da se našminkam posle ovoga, jer bih bukvalno sve isplakala da sam na njenom mestu“, napisala je jedna žena.

„Ovo je neverovatno lepa slika prave ljubavi za tebe i za ljubavnu priču tvoje porodice“, pohvalila je druga. „Tako je željan i spreman da stvori život sa tobom“, istakli su neki korisnici koji su se divili mladoženjinoj ideji i ljubavi koju je pokazao prema svojoj supruzi i njihovoj budućoj porodici.

