Sigurno vam se bar jednom dogodilo da kupite sveže, čvrste i hrskave krastavce, a samo nekoliko dana kasnije u frižideru pronađete mekane, smežurane i gotovo neupotrebljive.

Mnogi ih automatski odlažu u fioku za povrće ili ih ostavljaju na kuhinjskom pultu, verujući da je to najbolje rešenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da obe metode mogu da ubrzaju propadanje krastavaca.

Krastavci ne podnose veoma niske temperature, ali ni predugo stajanje na sobnoj temperaturi. U prvom slučaju postaju vodenasti i gube teksturu, dok u drugom brzo gube vlagu i počinju da se smežuravaju.

Zašto su neki krastavci umotani u foliju?

Verovatno ste primetili da su takozvani engleski krastavci u prodavnicama često obavijeni tankom plastičnom folijom. To nije samo zbog higijene ili izgleda.

Pošto se krastavci sastoje od čak 96 odsto vode, njihov najveći neprijatelj je isušivanje. Folija deluje kao zaštitni sloj koji sprečava gubitak vlage i usporava kvarenje krastavaca. Zbog toga i kod kuće krastavce dodatno zaštitite ako nisu već upakovani.

Koja metoda daje najbolje rezultate

Krastavci ostavljeni bez zaštite u frižideru počinju da gube svežinu već nakon tri do pet dana. Čuvanje u običnoj plastičnoj kesi takođe nije idealno, jer se unutra stvara kondenzacija koja pogoduje razvoju bakterija i truljenju.

Najbolje rezultate dao je krastavac čvrsto umotan u providnu foliju. Na taj način ostaje svež između 10 do 12 dana, znatno duže nego inače.

Trik koji ih održava svežinu više od tri nedelje

Ipak, postoji još efikasnija metoda. Najpre operite krastavce i potpuno ih osušite. Zatim svaki pojedinačno umotajte u papirni ubrus ili jednostavno u stare novine, kako su to još naše bake radile. papir će upijati višak vlage. Nakon toga ih stavite u veću kesu sa zatvaračem ili je dobro zavežite.

Papir reguliše vlagu, dok kesa sprečava isušivanje. Upravo je ova kombinacija najuspešnija, pa krastavci mogu ostati sveži i hrskavi čak 16 do 19 dana.

Još jedna greška koju mnogi prave

Ako želite da što duže ostanu sveži, ne držite krastavce pored jabuka, banana, paradajza ili dinje. Ove namirnice oslobađaju etilen, prirodni gas koji ubrzava sazrevanje i propadanje voća i povrća. Zbog njega krastavci brže omekšaju, požute i izgube ukus.

Takođe, izbegavajte najhladnije delove frižidera. Najbolje ih je držati u poslednjoj fioci dole, ili u vratima frižidera, gde je temperatura nešto niža i stabilnija.

Ako ste krastavac već isekli, ostatak čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi i potrošite u roku od dva do tri dana.

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