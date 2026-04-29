Dakota Džonson je privukla veliku pažnju svojom najnovijom promenom frizure na ovogodišnjoj ,,Time 100 Gala" večeri. Iako su šiške već godinama jedan od vodećih trendova, glumica je ovog puta osvežila svoj prepoznatljiv stil odlučivši se za takozvani ,,micro fringe".
Ovaj kraći, odvažniji rez uneo je novu dinamiku u njen izgled, a u kombinaciji sa slojevitim pramenovima koji uokviruju lice, postignut je savršen balans između modernog i klasičnog stila.
Dakota Džonson se ovim potezom pridružila listi ikona stila, poput Zoi Kravic i Zendeje, koje su ranije nosile ovaj trend šiški i učvrstile njegov status. Iako se ovakva frizura može činiti zahtevnom za održavanje, uz pravilnu tehniku i adekvatne preparate, ovaj izgled je lako postići i prilagoditi svakodnevnim prilikama.
Postupak
Za postizanje savršeno ravnog i uglađenog finiša, ključno je koristiti peglu za kosu sa uskim pločama koja omogućava precizno oblikovanje od samog korena. Ukoliko ipak želite postići prirodniji volumen, preporučuje se feniranje uz pomoć male okrugle četke koja će šiškama dati blagu definiciju bez prevelikog podizanja.
Finalni izgled u velikoj meri zavisi od završnih proizvoda. Sprej za teksturu je neophodan za postizanje opuštenog ,,cool-girl" efekta, jer omogućava razdvajanje pramenova bez narušavanja njihove lakoće. Da bi se sprečilo naelektrisanje i pojava sitnih dlačica koje štrče, idealno je koristiti sredstvo za zaglađivanje u stiku.
Za dodatnu definiciju samih vrhova, mala količina paste za oblikovanje pružiće potrebnu strukturu, dok će sprej za visoki sjaj kosi dati zdrav i luksuzan izgled, baš onakav kakav se može videti na crvenom tepihu, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)