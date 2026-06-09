Čovek iz Ohaja koji je mislio da nikada nije stekao diplomu srednje škole je nedavno dobio iznenađenje kada je saznao da je, zapravo, diplomirao.

Šon Hjuz, stanovnik centra „Prospect House“, dugoročnog centra za oporavak muškaraca u Sinsinatiju, rekao je da se nedavno upisao u program ,,ASPIRE" javnih škola Sinsinatija, koji nudi besplatne časove za odrasle koji žele da završe GED, kako prenosi WCPO.

Međutim, samo nekoliko nedelja nakon što je počeo da pohađa nastavu, osoblje mu je saopštilo neočekivanu vest.

„Tri nedelje nakon što sam počeo da pohađam časove, pozvali su me u kancelariju i rekli: ‘Šone, ti već imaš diplomu.’ Rekao sam: ‘Šta?’“ prisetio se Hjuz. „Ovo je iznenađenje za mene. Došao sam ovde da završim 'GED'.“

Hjuz je rekao da je godinama verovao da nije završio srednju školu ,,Woodward High School" zato što je 1987. godine propustio nekoliko dana letnje škole.

„Bio sam odsutan iz škole ta tri dana koja su mi dali, pa sam pretpostavio da nisam diplomirao“, objasnio je.

Stajala u podrumu

Međutim, ispostavilo se da je njegova diploma stajala u školskom podrumu.

Ovo otkriće omogućilo je Hjuzu da učestvuje na svečanoj ceremoniji dodele diploma u okviru programa ,,ASPIRE" održane u četvrtak, 28. maja.

„Bio sam srećan, zapravo iznenađen“, rekao je on za medije.

Više od diplome

Hjuz je rekao da ovaj trenutak za njega predstavlja mnogo više od same diplome.

„Pre nego što sam dobio decu, bio sam alkoholičar i nekoliko puta sam dolazio u sukob sa zakonom“, rekao je, dodajući da je na kraju otišao na lečenje nakon trećeg prekršaja vožnje pod uticajem alkohola (DUI).

Nakon što je osam godina održavao trezvenost, Hjuz je rekao da je doživeo povratak u zavisnost i godinama ponavljao destruktivne obrasce.

„Proveo sam 25 godina radeći iste stvari“, rekao je. „Pozvao sam svoju sestru, koja je trezna već 35 godina, da mi pomogne. Nisam radio ništa osim što sam uništavao sebe i gledao smrti u lice.“

Oporavak

Danas, Hjuz obnavlja svoj život kroz oporavak u centru „Prospect House“, gde živi poslednjih pet meseci.

„Rekao sam sebi da ću početi da radim stvari za sebe koje ne bih radio da sam i dalje napolju“, rekao je.

„Ako sutra umrem, mogu da kažem da sam nešto uradio“, dodao je, osvrćući se na svoju diplomu.

Izvršni direktor centra „Prospect House“, Pol Kvertermus je rekao da Hjuzovo dostignuće nije nimalo malo.

„[Ljudi u programima oporavka] ne znaju da li će ikada uspeti, a Šon je sada u tački gde može da vidi da može da izgradi život, i to je divna stvar za videti“, rekao je Kvertermus u intervjuu za ,,WCPO".

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