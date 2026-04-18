Jedna starija žena iz Ohaja je bila u centru pažnje nakon što je policijska provera dobrobiti pokazala da je bezbedna, zdrava i da se nalazi u svom domu i uživa u jednom od svojih omiljenih hobija.

Identitet 91-godišnje žene nije objavljen, ali vlasti navode da je bila uključena u državni program „Are You Okay?“, sistem osmišljen da svakodnevnim pozivima proverava stanje starijih građana, preneo je WEWS.

Kada žena nije odgovarala na pozive, njena ćerka se zabrinula i kontaktirala lokalnu policiju—ono što je usledilo iznenadilo je službenike.

Snimak sa kamere na uniformi, koji je podeljen sa medijima, prikazuje policajca kako dolazi do kuće žene i ulazi kroz garažu uveče 9. aprila.

„Vozilo je u garaži“, rekao je policajac dispečeru, iznoseći zapažanja pre nego što je ušao u kuću.

„Policija Vestlejka!“, povikao je, najavljujući svoj dolazak dok je ulazio u dom.

Nema brige

Televizijski prilog prekinuo je snimak sa kamere nakon njegovog ulaska kako bi zaštitio njen identitet, ali Vogel je naglasio da nije bilo razloga za brigu.

„Ispostavilo se da je sve u redu“, rekao je kapetan policije Vestlejka, Džeri Vogel. „Svi smo se slatko nasmejali na kraju.“

Iako su vlasti odbile da objave dodatni video sa te večeri, policija je podelila audio-snimak komunikacije tokom provere.

„Sada smo ovde s njom“, rekao je policajac koji je reagovao. „Igra video-igre u svojoj spavaćoj sobi.“

Žena se nije javljala na pozive iz programa „Are You Okay?“ jer je bila previše fokusirana na to da obori sopstveni rekord u igri, ali je bila zahvalna što je sistem funkcionisao i poslao nekoga da proveri kako je, saopštila je policija.

