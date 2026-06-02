Zdrav i kvalitetan doručak je važan jer obezbeđuje energiju za početak dana, pomaže u kontroli apetita i može doprineti boljim prehrambenim navikama tokom celog dana. Stručnjaci ističu da bi idealan doručak trebalo da sadrži kombinaciju složenih ugljenih hidrata, vlakana i proteina.

Među najčešće preporučivanim namirnicama nalaze se ovsene pahuljice, koje su bogate vlaknima, posebno beta-glukanom, kao i korisnim masnim kiselinama i mineralima. One pomažu u snižavanju holesterola i daju dugotrajan osećaj sitosti, posebno kada se kombinuju sa mlekom, voćem ili medom.

Grčki jogurt je još jedna odlična opcija jer sadrži više proteina od običnog jogurta, kao i kalcijum, pa doprinosi sitosti i može se kombinovati sa voćem. Pšenične klice su takođe nutritivno bogate, naročito vitaminom E i folatima, i lako se dodaju u jogurt ili žitarice.

Voće ima važnu ulogu u jutarnjoj ishrani. Grejpfrut može pomoći u kontroli apetita i nivoa šećera u krvi, dok banane obezbeđuju energiju i kalijum koji pomaže u regulaciji krvnog pritiska. Lubenica doprinosi hidrataciji i sadrži likopen, važan antioksidans.

Od napitaka se često pominje sveže ceđeni sok od pomorandže, koji je bogat vitaminom C, ali se preporučuje u umerenim količinama zbog šećera. Kivi je još jedno voće bogato vitaminom C i vlaknima, koje može da se kombinuje sa drugim voćem.

Na kraju, integralni hleb i integralne žitarice preporučuju se kao bolja alternativa rafinisanim proizvodima, jer sadrže više vlakana i hranljivih materija, a u kombinaciji sa proteinima čine uravnotežen doručak.