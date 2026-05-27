Jedna žena je tužila luksuzni hotel u Italiji nakon što joj osoblje tokom odmora nije dozvolilo da uz večeru dobije običnu vodu iz česme, već su joj svakodnevno donosili isključivo flaširanu vodu koju su naplaćivali čak 7 evra!

Slučaj je završio pred italijanskim Vrhovnim kasacionim sudom, koji je doneo konačnu odluku posle višegodišnje pravne borbe.

Tražila običnu vodu, hotel odbio

Spor je vođen protiv poznatog hotela „Sasonger“ u mestu Korvara in Badija, jednom od najpoznatijih turističkih centara u italijanskim Dolomitima, gde je žena otišla na putovanje.

Turistkinja je u hotelu boravila tokom novogodišnjih i božićnih praznika između 2019. i 2020. godine. Za sedmodnevni aranžman sa polupansionom platila je više od 5.700 evra, ali piće nije bilo uključeno u cenu!

Kako navode italijanski mediji, žena je tokom večere na godišnjem odmoru, više puta tražila vodu iz česme, ali je hotelsko osoblje to odbijalo. Umesto toga, služili su joj flaširanu mineralnu vodu od 0,75 litara koju su naplaćivali sedam evra po boci.

Tvrdila da je voda osnovno ljudsko pravo

Nezadovoljna gošća odlučila je da tuži hotel, navodeći da joj je uskraćeno osnovno pravo. U tužbi je istakla da je „voda prirodno dobro i univerzalno ljudsko pravo“, kao i da bi svaki hotel morao gostima da obezbedi minimalnu količinu pijaće vode.

Takođe je navela da bi voda iz česme trebalo da bude deo standardne hotelske usluge, isto kao što su krevet, grejanje ili sapun u kupatilu. Zbog finansijske štete i pretrpljenog stresa tražila je odštetu od oko 2.700 evra.

Sud presudio u korist hotela

Ipak, svi sudovi u Italiji, uključujući i Vrhovni kasacioni sud, presudili su u korist hotela. Sud je zaključio da ne postoji zakon koji obavezuje ugostiteljske objekte da gostima služe besplatnu vodu iz česme.

U obrazloženju presude navedeno je i da gost može samostalno da obezbedi vodu ukoliko ne želi da kupi flaširanu. Sudije su ocenile da hotel nije prekršio ugovor, jer je usluga pružena u skladu sa ponudom koju je turistkinja prihvatila prilikom rezervacije.

Oglasio se i advokat hotela

Advokat hotela izjavio je da je presuda još jednom potvrdila da hoteli nisu u obavezi da služe vodu iz česme svojim gostima.

„Niko gostu ne brani da koristi vodu koju sam želi. Pojedini hoteli služe isključivo flaširanu vodu kako bi izbegli eventualne probleme povezane sa vodom iz vodovodne mreže“, rekao je dvokat hotela za italijanske medije.

Video: