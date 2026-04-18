Trend poznat kao ,,Office Air Theory" poslednjih dana sve češće viđamo na TikToku, gde iz dana u dan dobija na popularnosti.
Ovaj fenomen, koji dele brojne mlade žene na spomenutoj platformi, tvrdi da vazduh u open-space kancelarijama tokom dana čini da koža i kosa izgledaju beživotnije. Ali koliko u tome ima istine?
Stručnjaci su dali svoje mišljenje.
Ovaj trend sve više uzima maha na TikToku. Mnoge devojke snimaju sebe kada stignu na posao ujutru, a zatim ponovo nekoliko sati kasnije, primećujući da su im koža i kosa izgubile sjaj i svežinu. Među korisnicima interneta kruži teorija da je glavni krivac za to upravo vazduh u kancelarijama. Neki čak tvrde da kancelarijski vazduh ubrzava starenje kože.
Stručnjaci objašnjavaju da se koža menja tokom dana u skladu sa našim unutrašnjim biološkim satom, odnosno cirkadijalnim ritmom. Kako sati prolaze, lučenje sebuma se povećava, što može dati sjajniji izgled. Istovremeno, hormoni variraju i utiču na blistavost tena. Dakle, potpuno je prirodno da koža tokom dana izgubi deo svog sjaja.
Ipak, korisnici društvenih mreža su delimično u pravu kada je reč o klimatizaciji u kancelarijama. Ona zaista može isušiti kožu i oštetiti njen zaštitni sloj, što posledično dovodi do umornijeg tena i vizuelno starijeg izgleda.
Kako održati lepu kožu i kosu u kancelariji?
Hidratacija je, kao i uvek, ključ. Da bi koža i kosa zadržale svežinu, uvrstite hidratantni mist u svoju rutinu i pijte dovoljno vode tokom dana. A po potrebi, uvek možete blago osvežiti šminku u toku radnog vremena, predlaže Elle.
