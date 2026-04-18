Madona se trijumfalno vratila na festival ,,Coachella" tokom nastupa Sabrine Karpenter.

Madona (67) se u petak, 17. aprila pojavila kao gošća, kada je izašla na scenu tokom pesme „Juno“, pre nego što su zajedno otpevale njene hitove „Vogue“ i „Like a Prayer“.

Zatim su otpevale „I Feel So Free“, vodeći singl sa Madoninog predstojećeg albuma „Confessions II“, koji predstavlja nastavak njenog uspešnog izdanja „Confessions on a Dancefloor“ (2005).

„Dakle, na današnji dan, pre 20 godina sam nastupila na festivalu 'Coachella'. Bila sam u plesnom šatoru i to je bio prvi put da sam izvela ‘Confessions on a Dance Floor’, prvi deo, u Americi“, rekla je Madona. „Bilo je to ogromno uzbuđenje, i uzbudljivo je vratiti se. To je kao zatvaranje kruga, znate? Veoma mi je značajno.“

Madona je poslednji put nastupila na ovom festivalu 2015. godine, kada se pojavila tokom Drejkovog glavnog nastupa.

Sabrina (26) je tokom nastupa sa Madonom nosila beli bodi bez bretela, sa detaljem u vidu mašne na grudima i ukrasnom čipkom, koji je kombinovala sa visećim minđušama i belim „Mary Jane“ cipelama na štiklu.

Madona je, s druge strane, nosila ljubičasti korset i kamizolu sa čipkanim ivicama, uz odgovarajuće rukavice i čarape, koje je uparila sa čizmama do kolena od čipke i avijatičarskim naočarima za sunce.

Madona je tokom nastupa u jednom trenutku ubacila šalu na račun Sabrinine visine, ističući da nastupa sa nekim ko je „niži“ od nje.

Počast

Iznenadni duet dogodio se nakon što je Sabrina odala počast Madoni, „Ray of Light“ pevačici, tako što je na dodeli nagrada ,,MTV Video Music Awards" 2024. nosila vintidž haljinu brenda ,,Bob Mackie" koju je Madona ranije nosila na dodeli Oskara 1991. godine.

Sabrina je 10. aprila imala svoj prvi ,,headliner" nastup na festivalu, dve godine nakon što je tamo prvi put nastupila.

Te večeri izvela je nekoliko pesama sa svojih najnovijih studijskih albuma „Man’s Best Friend“ i „Short ’n Sweet“ i predstavila više poznatih gostovanja.

Film

U kratkom filmu kojim je otvoren nastup pojavio se Sam Eliot, a Vil Ferel se kasnije pojavio kao električar. Glas Semjuela L. Džeksona bio je duhovni vodič, a Suzan Sarandon je takođe igrala stariju verziju Sabrine.

Teri Kruz se ovoga puta pojavio kao gost, kao i Džina Dejvis, koja je izvela monolog kao starija „tetka Sabrina“, preuzimajući ulogu od prošlonedeljne specijalne gošće Suzan Sarandon, koja je uradila isto, prenosi People.

