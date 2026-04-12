Sezona prehlada je u toku. Svi se žale na poznate simptome, među kojima je i kašalj. Napravite domaći sirup koji će ga brzo umiriti.
Podrazumeva se da treba da posetite lekara kada kašljete, a uz savetovanje sa njim možete da olakšate tegobe i ovim narodnim napitkom koji će vam olakšati tegobe. Lako se pravi, a sastojke imate u kući. Potrebni su vam samo biber i med.
Potrebno je:
1 kašičica mlevenog crnog bibera
1 kašika meda
200 ml vode ili čaja
Priprema:
Biber i med stavite u šolju, prelijte vrućom vodom ili čajem. Mešajte dok se sve ne sjedini. Ostavite da odstoji 10 minuta, promešajte i popijte. Pijte dva puta dnevno.
Napomena: Pre upotrebe ovog napitka posavetujte se sa svojim lekarom.
Video:
Komentari (0)