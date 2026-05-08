Međutim, jedna žena iz Australije pokazala je da sreća ponekad ume da napravi ogroman preokret. Megan Sara je na TikToku podelila svoju neverovatnu priču o tome kako je u second hand radnji pronašla venčanicu iz snova i platila je svega pet evra.

Ona je ispričala da je obišla više lokalnih radnji sa polovnom odećom u potrazi za savršenom haljinom, ne sluteći da će je upravo tamo čekati „ona prava“. Iza jednostavnih vešalica i polica, pronašla je elegantnu, pripijenu venčanicu sa otvorenim leđima i tankim naramenicama.

Haljina je, kako kaže, izgledala kao iz dizajnerske kolekcije, klasična, ženstvena i savršeno joj je pristajala. A ono što je sve šokiralo jeste cena - samo pet evra. S obzirom na to da prosečna venčanica u 2024. godini košta oko 1.500 evra, ova kupovina izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Megan je kasnije na svom venčanju ponosno pokazala haljinu u kojoj je blistala, uz poruku: „Sasvim slučajno sam pronašla svoju venčanicu u second hand radnji.“

Njen video ubrzo je postao viralan i prikupio hiljade lajkova, a komentari su bili puni oduševljenja. „Kakva sreća!“, „Izgleda kao dizajnerska haljina“, samo su neki od njih.