Devet parova ostvarilo je „pogodak za pamćenje“ venčavši se uz ,,Durham Bulls"!

Ovaj bejzbol tim iz Severne Karoline se udružio sa lokalnom radio-stanicom ,,MIX 101.5" kako bi organizovao događaj „9 venčanja u 9 ininga“ u sredu, 20. maja, tokom utakmice domaćeg tima protiv ,,Nashville Sounds".

Više od 3.700 gledalaca su nesvesno postali svedoci ceremonija devet parova, koje su bile ili venčanja ili obnavljanje bračnih zaveta. Ova neobična venčanja unela su živahnu atmosferu na stadion ,,Durham Bulls Athletic Park", uprkos porazu domaćeg tima rezultatom 10:2.

„Čestitamo našim parovima iz događaja ‘9 venčanja, 9 ininga’!“ podelili su ,,Durham Bulls" i ,,MIX 101.5" u zajedničkoj objavi na Instagramu nakon utakmice. „DBAP je bio savršena pozadina za vaš najlepši dan!“

U još jednoj zajedničkoj objavi, pomenuti tim i ,,MIX 101.5" su podelili video uz orguljsku verziju pesme „Here Comes the Bride“. Neke mlade su nosile tradicionalne bele venčanice, dok je jedna jednostavno obukla majicu sa natpisom „Just Married (Again)“ i mali veo.

Devet parova su jedni drugima obećali večnu ljubav pod svetlima stadiona ,,Durham Bulls Athletic Park", na terenu i na tribinama. Matičar u videu (jedan od troje koje je obezbedio ,,MIX 101.5") je više puta je glasno uzvikivao: „Poljubite svoju mladu!“

Jedan par je čak proslavio svoju 50. godišnjicu braka ceremonijom uz ,,Durham Bulls". „Mi volimo ljubav“, dodali su u svojoj drugoj objavi.

Prethodni događaj

Venčanja tokom devet ininga bila su drugo ovakvo slavlje na stadionu ,,Durham Bulls Athletic Park" — ,,MIX 101.5" i domaći tim ,,Durham Bulls" su organizovali prvo izdanje događaja „9 venčanja u 9 ininga“ prošlog avgusta.

„U početku sam bila u fazonu: ‘O moj Bože, ti si lud’“, rekla je mlada Tori Raeihle tokom prošlogodišnjeg događaja. Međutim, dodala je: „To zapravo odgovara nama. On je ceo život igrao bejzbol i ovo je definitivno prilika koja se pruža jednom u životu.“

