Iako se poslednjih godina sve češće govori o ravnopravnosti među decom, priče iz svakodnevnog života pokazuju da se u mnogim porodicama na Balkanu i dalje poštuju stara pravila - sin dobija nekretninu, a ćerki se govori da će „otići u tuđu kuću“. Upravo zbog toga je ispovest jedne devojke iz Srbije izazvala buru reakcija na društvenim mrežama i otvorila pitanje koje mnogi smatraju tabu temom u porodicama.

Njena objava pojavila se na domaćem Reddit forumu, gde je anonimno podelila situaciju koja ju je, kako kaže, potpuno slomila.

- Imam 26 godina, brat 22. Oboje smo završili fakultete, radimo i živimo kao podstanari u Beogradu. Roditelji su nedavno prodali porodičnu zemlju i staru kuću, dobili su ozbiljan novac i prošlog vikenda nam saopštili da će bratu kupiti stan na Novom Beogradu, jer je „muška glava i nastavlja lozu“. Kada sam pitala šta je sa mnom, majka mi je rekla: „Ti ćeš se udati, tvoje je da odeš u muževljevu kuću. Tebi će baka ostaviti prstenje i dukat.“ Ostala sam bez teksta - napisala je ona.

Dodala je da voli svog brata i da mu ne zavidi, ali da prvi put u životu ima osećaj da je manje vredna samo zato što je žensko.

– Najviše boli što svi oko mene to doživljavaju kao nešto sasvim normalno. Brat već planira uređenje stana i pita me da mu pomognem oko pločica, a ja ne mogu da prestanem da razmišljam o tome da su mene praktično otpisali – napisala je.

Njena priča izazvala je lavinu komentara i za kratko vreme prikupila stotine reakcija. Mnogi korisnici priznali su da su i sami odrasli u porodicama gde se podrazumevalo da sin nasleđuje imovinu, dok se ćerki govori da će „svoje dobiti udajom“.

- Najtužnije je što se ovo i dalje dešava u 2026. godini - napisala je jedna korisnica.

- Ćerke često prve priskoče roditeljima kada ostare, a na kraju ostanu bez svega - dodao je drugi.

Pojedini su bili mnogo oštriji prema roditeljima.

-To nisu roditelji, to su investitori u muškog naslednika - glasio je komentar koji je dobio najveći broj lajkova.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da roditelji imaju pravo da raspolažu svojom imovinom kako žele.

- Nije možda pravedno, ali to su njihove pare. Oni odlučuju kome će šta ostaviti - napisao je jedan korisnik.

Drugi su tvrdili da je u našem društvu i dalje prisutan stav da muškarac mora da obezbedi nekretninu pre ženidbe, dok se za žene podrazumeva da zajednički grade dom sa partnerom.

Psiholozi već godinama upozoravaju da ovakve podele ostavljaju duboke posledice na odnose među decom i u porodici. Kada jedno dete dobija osećaj da vredi manje ili da mu pripada manje samo zbog pola, posledice često ostaju prisutne decenijama.

Mnogi u komentarima savetovali su devojci da ne prekida odnos sa porodicom u afektu, ali i da jasno pokaže da je povređena.

- Nekad nije problem samo u stanu, već u osećaju da nisi jednako dete kao brat - napisala je jedna žena.

Upravo ta rečenica najbolje opisuje zašto je ova ispovest pogodila toliko ljudi širom regiona.