Od 17. aprila 2026. godine, prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka ulaze u period koji se opisuje kao moćna nova životna faza, pod uticajem konjunkcije Merkura i Neptuna koja donosi optimizam i osećaj mentalnog oslobađanja.

Ovaj astrološki aspekt, kako se navodi, podstiče ljude da se oslobode negativnih misli i preuzmu veću kontrolu nad sopstvenim životom, umesto da se osećaju kao žrtve okolnosti. Naglašava se da upravo promena načina razmišljanja otvara prostor za novi početak i lični napredak.

Ribe ulaze u period nade i unutrašnje snage, uz poruku da je vreme da izađu iz pasivnosti i preuzmu inicijativu. Ovaj tranzit ih podstiče da veruju u bolje mogućnosti i krenu ka promenama.

Blizanci se suočavaju sa naletom ideja i inspiracije. Njihova kreativnost i potreba za promenom mogu ih odvesti ka novim životnim pravcima i važnim odlukama koje donose lični razvoj i napredak.

Strelčevi dobijaju osećaj oslobađanja i prihvatanja sopstvenog puta. Ovaj period im donosi unutrašnji mir, jer kroz iskustva i greške shvataju da su spremni za sledeću fazu života bez kajanja i opterećenja prošlošću.

Ukupno gledano, ovaj astrološki period se opisuje kao vreme kada ova tri znaka ulaze u novu, snažniju i optimističniju fazu života, sa više vere u sebe i budućnost.

