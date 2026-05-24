Snaja koja je u drugom stanju i uskoro treba da se porodi opisala je svoje iskustvo sa svekrvom koja je stalno naručivala neprimerene stvari za bebu sa kineskog sajta Temu. Iako je trudnica jasno zabranila svekrvi da to radi, ona nije prestala sa kupovinom.

Ne reaguje na snajine molbe

Svekrva je naručila za bebu stvari, poput cipelica od veštačke kože, koje su stigle u različitoj veličini, a nisu ni prikladne za bebu. Osim toga, donela je dve lutke. Jedna je bila u kostimu zeca, a druga u kostimu pčele, koje su smrdele na plastiku. Kupila je i plastično cveće koja je trebalo da se zalepi oko krevetića, kao i zvečke od loših materijala. Što je najgore, svekrva je kupila čak i dubak, iako je snaja izričito rekla da to neće koristiti.

Snaja je sve to opisala na društvenoj mreži „Reddit“ i pitala ljude šta misle o njenoj situaciji. Tražila je i savet kako da objasni svekrvi da prestane to da radi, jer ne reaguje na njene molbe.

Ljud kažu da je snaja nezahvalna

Ova situacija izazvala je veliku diskusiju na društvenoj mreži, a odgovori su se kretali u različitim pravcima. Neki su smatrali da je snaja nezahvalna i da se svekrva trudi i želi da pomogne, dok su drugi smatrali da bi trebalo da izbaciti svekrvu i te igračke iz kuće jer nema poštovanja za njene želje.

Jedna žena je podelila svoje iskustvo, navodeći da je tokom selidbe morala da donira šest velikih džakova punih glupih igračaka koje je porodica njenog bivšeg muža naručivala sa Temua. Druga je istakla da se potpuno slaže sa trudnicom.

Mogu biti opasne za bebu

U raspravu se uključio i jedan muškarac koji je izrazio zabrinutost zbog sigurnosti proizvoda sa Temua za bebu. On je naveo da mnoge stvari sa ovog sajta, ne zadovoljavaju zapadne sigurnosne standarde. Upozorio je da bi takve stvari bile potencijalno opasne za bebe zbog toksičnih materijala i sitnih delova koji se mogu slomiti i izazvati gušenje. On je savetovao da se takvi proizvodi ne kupuju na internetu, naglašavajući da bi roditelji trebalo da budu oprezni, jer proizvodi iz Kine često ne ispunjavaju sigurnosne standarde

Na kraju, trudnica je odgovorila onima koji su tvrdili da je svekrva nesebična i brižna, rekavši da smatra da je ona narcis koji ne poštuje njene želje. Pojasnila je da svekrva, iako tvrdi da želi dobro, zapravo radi suprotno od onoga što je zamoljena da uradi.

