Paradajz i krastavac zajedno su jedna od omiljenih salata na našim prostorima. Osvežavajući su, lagani i puni hranljivih materija. Ipak, godinama kruži tvrdnja da njihova kombinacija nije dobra za varenje. Ali koliko u tome ima istine?

Postoji nekoliko teorija koje pokušavaju da objasne potencijalne probleme:

Različito vreme varenja

Paradajz i krastavac se ne vare istom brzinom. Prema nekim mišljenjima, to može dovesti do toga da jedna namirnica „čeka“ drugu u želucu, što može navodno izazvati nadutost, gasove i osećaj neprijatnosti u stomaku.

Sukob kiselog i baznog

Paradajz je kiselog sastava, dok je krastavac više bazan. Neki smatraju da ova razlika može „zbuniti“ digestivni sistem i usporiti varenje.

Šta kaže nauka?

Ovo je jedan od čestih prehrambenih mitova, ali naučni podaci daju drugačiju sliku. Krastavac sadrži enzim poznat kao askorbat oksidaza, koji može blago smanjiti nivo vitamina C u paradajzu. Međutim, taj efekat je minimalan i nema značajan uticaj na ukupnu nutritivnu vrednost obroka.

Zdravstvene prednosti ove kombinacije

Kada se gledaju stvarne koristi, ova kombinacija je zapravo veoma dobra:

· Paradajz je bogat likopenom koji je snažan antioksidans

· Krastavac hidrira organizam i sadrži vlakna

· Zajedno čine lagan, osvežavajući i nutritivno bogat obrok.

Da li treba izbegavati ovu salatu?

Ne, nema potrebe da izbegavate kombinaciju paradajza i krastavca. Za većinu ljudi ona je bezbedna i zdrava. Jedino ako ste primetili da vam ne prija, što je moguće ako imate osetljiv stomak. Ali to je individualna reakcija, a ne pravilo.

