Jedan Srbin je opisao na društvenim mrežama svoje iskustvo rada u Nemačkoj, koje je, kako kaže, bilo mnogo drugačije od onoga što mu je obećano pre odlaska. Nadao se dobroj zaradi i normalnim uslovima života, ali ga je po dolasku u okolinu Štutgarta sačekalo veliko razočaranje.

Posao je pronašao preko posrednika sa Balkana, koji mu je obećao satnicu od 15 evra bruto i dobar smeštaj. Međutim, kako tvrdi, stvarnost je bila potpuno drugačija.

„Nas četvorica smo bili smešteni u jednoj sobi. Vlaga je bila svuda, a kupatilo smo delili sa još nekoliko ljudi“, napisao je u objavi koja je brzo privukla pažnju korisnika društvenih mreža.

Problemi su, kaže, počeli već kod prve plate. Isplata je kasnila skoro tri nedelje, a kada je novac konačno stigao, veliki deo mu je odbijen za smeštaj i razne „troškove papira“. „Na kraju mi je ostalo jedva dovoljno za hranu“, požalio se.

Kada je pokušao da razgovara sa šefom zbog manje plate nego što je očekivao, tvrdi da je dobio veoma grub odgovor. „Ako ti se ne sviđa, spakuj kofere. Ima ih stotine koji čekaju tvoje mesto“, navodno mu je rekao poslodavac.

Njegova objava izazvala je veliki broj komentara. Mnogi su mu savetovali da slučaj prijavi nemačkoj inspekciji rada i carinskoj službi, dok su drugi delili sopstvena iskustva rada u inostranstvu.

Pojavili su se i komentari poput: „Bežite od naših firmi u inostranstvu“, „Kod Nemca bih radio pre nego kod Balkanca“ i „Naši ljudi umeju nekada da budu najgori poslodavci“.

Ipak, bilo je i onih koji su istakli da nisu svi isti i da postoje pošteni poslodavci iz regiona koji korektno plaćaju radnike i obezbeđuju dobre uslove.

Neki su podsetili i da je veoma važno detaljno pročitati ugovor pre odlaska u inostranstvo i ne oslanjati se samo na usmena obećanja.

Naš narod lepo kaže: "Trava uvek deluje zelenije u tuđem dvorištu", a ovo je još jedan dokaz koliko su naše poslovice mudre i tačne.

