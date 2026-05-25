Život na luksuznim superjahtama mnogima izgleda kao odmor iz snova — more, šampanjac, egzotične destinacije i glamur na svakom koraku. Ali za ljude koji tamo rade, stvarnost je potpuno drugačija i često mnogo surovija nego što izgleda na Instagramu.

Giselle Azueta godinama radi kao član posade na luksuznim jahtama i na društvenim mrežama otvoreno pokazuje kako zapravo izgleda svakodnevica iza zatvorenih vrata sveta milijardera. Njeni snimci redovno postaju viralni jer bez ulepšavanja govori o zahtevima bogatih gostiju kojima posada mora da bude dostupna skoro 24 sata dnevno.

Posebnu pažnju izazvalo je njeno priznanje da na jahtama praktično postoji nepisano pravilo — reč „ne” skoro da ne sme da se izgovori. Osim kada su ugroženi bezbednost ili osnovno dostojanstvo zaposlenih, gotovo svaki hir gosta mora da bude ispunjen bez rasprave.

Luksuz bez granica

Kako tvrdi, pojedini zahtevi gostiju znaju da budu potpuno neverovatni. Neki insistiraju da se čak i za kupanje koristi isključivo flaširana voda, dok kućni ljubimci pojedinih milijardera imaju luksuznije jelovnike nego što mnogi ljudi mogu sebi da priušte.

Pritisak nije samo u ispunjavanju želja gostiju. Vlasnici jahti očekuju da apsolutno sve izgleda savršeno — od enterijera i hrane, pa do same posade. Zaposleni moraju da budu besprekorno sređeni u svakom trenutku jer su i oni deo luksuznog imidža koji bogati klijenti žele da pokažu svetu.

Dobra zarada, ali ogroman pritisak

Ipak, Giselle priznaje da posao ima i svoje prednosti. Plate su veoma visoke, a putovanja po najlepšim destinacijama sveta nešto su što malo ljudi može da iskusi. Međutim, iza fotografija sa tirkiznog mora krije se svakodnevni stres, umor i život pod stalnim pritiskom.

U svojim videima pokazala je i kako izgledaju kabine u kojima spava posada. Reč je o veoma malim prostorijama sa niskim plafonom i tek osnovnim prostorom za život. Luksuzne sobe i apartmani rezervisani su isključivo za goste sa dubokim džepom.