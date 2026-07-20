Devojka je na TikToku objavila video u kojem je pokazala šta je njen dečko uradio kako ne bi ostavio vredne stvari bez nadzora dok pliva. Umesto da zamoli nekoga sa susednog peškira da mu pričuva stvari, on je telefon, novčanik i ključeve stavio u plastičnu kesu, a zatim ih poneo sa sobom u vodu.

Kesa je plutala pored njih, ubačena u mali dušek za vodu, dok su se kupali. Snimak je brzo prikupio više od milion lajkova, a devojka je u opisu napisala da njen dečko „previše razmišlja“, pa nije želeo ni na trenutak da ostavi stvari na plaži.

Mnogima je prizor bio urnebesan, ali su brojni korisnici priznali da mladića potpuno razumeju. Ko je makar jednom bio na plaži bez nekoga ko će ostati pored stvari, zna koliko je neprijatno ostaviti telefon, novac i dokumenta na peškiru dok svi ulaze u more.





U komentarima se brzo pojavio i predlog koji su mnogi nazvali „balkanski metod“. Vredne stvari stave se u kesu, napravi se mala rupa u pesku, kesa se zakopa, a preko nje se prebaci peškir. Neki su dodali da telefon i novac kriju ispod odeće, torbe ili peškira, jer im je to sigurnije nego da poveravaju stvari potpunim strancima.

Ipak, ovakvi trikovi nisu uvek bez rizika. Najsigurnije je da na plažu nosite samo ono što vam je zaista potrebno, da ne ostavljate veću količinu novca i dokumenta bez nadzora, a telefon i ključeve držite u vodootpornoj futroli koju možete poneti sa sobom u more.

Ako ste sami, praktično rešenje mogu biti plaže sa kafićima, ormarićima za odlaganje stvari ili mestima na kojima postoji nadzor. A vi, gde ostavljate telefon i novac kada svi požele da se kupaju?