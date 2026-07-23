Grčka je i dalje među omiljenim letnjim destinacijama turista iz Srbije, a Mikonos važi za ostrvo luksuza, vrhunskih restorana i nezaboravnog provoda. Međutim, upravo na ovom ostrvu jedna turistkinja doživela je šok koji je kasnije podelila sa milionima ljudi na društvenim mrežama.

Kapetanica broda Kejt ispričala je na TikToku da je u jednom restoranu naručila ribu po preporuci osoblja, ne razmišljajući da prethodno proveri cenu. Tek kada je stigao račun, shvatila je koliko ju je ta odluka koštala.

– Danas sam kupila haljinu na Mikonosu i bila je jeftinija od ribe koju sam juče pojela za ručak. Ta riba koštala me je čak 616 evra. Da li sam znala da će biti toliko? Nisam. Nisam ni pogledala meni, već sam se oslonila na preporuku, i to je bila moja najveća greška. Ljudi u restoranu bili su izuzetno ljubazni, hrana je bila fantastična, društvo odlično i sve bih ponovila, ali bih sledeći put prvo pitala koliko će me to zadovoljstvo koštati. Nisam odrasla odlazeći na ovakva mesta i ovo mi je bila velika životna lekcija – ispričala je Kejt.

Iako je ostala zatečena kada je videla račun, odlučila je da celu situaciju okrene na šalu.

– Riba je bila toliko ukusna da smo zaključili da zaslužuje ime. Nazvali smo je Goldi, po Goldi Hon, ali i zato što za taj novac bukvalno možete da kupite zlato – rekla je kroz smeh.

Naglasila je da njen video nije objavila kako bi se hvalila skupim ručkom, već da upozori druge turiste da u restoranima, posebno na luksuznim destinacijama poput Mikonosa, uvek prvo pogledaju cenovnik ili pitaju za cenu specijaliteta dana.

– Ako se unapred ne raspitate koliko nešto košta, vrlo lako može da vam se dogodi da vas račun potpuno zatekne. Meni je ovo bila skupa, ali korisna lekcija – zaključila je Kejt.