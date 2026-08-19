Tri horoskopska znaka privlače veliki finansijski uspeh 20. avgusta 2026. godine. Tokom direktnog hoda Venere u četvrtak, mnogo toga nam ide naruku.

Ali kako tranzit poput direktne Venere utiče na naš novac? Pa, život ispunjen ljubavlju doslovno utiče na to kako privlačimo izobilje. Hrabriji smo kada su nam srca puna, a to znači da sa manje straha povlačimo finansijske poteze. Gradimo napredan život jer imamo ljubav koja nas podržava.

Bik

Upravo ulazite u period života kada se osećate sigurno i finansijski zbrinuto. Svesni ste da se to dešava i poštujete činjenicu da je odjednom došao red na vas. Bili ste strpljivi, i sada je pravi trenutak da privučete finansijski uspeh.

Tokom tranzita direktne Venere, osećate se potpuno usklađeno sa svojim okruženjem. Ljudi u vašem životu čine da se osećate zaista dobro u vezi sa tim ko ste i gde se nalazite u ovom trenutku. To guši svaku sumnju u sebe i pre nego što dobije priliku da se ispolji.

Posedovanje ove podrške pune ljubavi omogućava vam da rizikujete i da se osećate dobro u vezi sa svojim finansijskim odlukama. U vašoj glavi, šta god da se desi, bar imate ljubav koja vas čuva. Znate da niste sami, a to čini svu razliku.

Lav

Kako avgust odmakne, osećate se zadovoljno onim što se dešava u vašem životu, Lave. To vas inspiriše da preduzmete odvažne korake i delujete na osnovu rizičnih impulsa. Sa Suncem, Jupiterom i Merkurom u vašem znaku, znate da ste zaštićeni.

U četvrtak, tokom direktnog hoda Venere, osećate se dvostruko blagosloveno jer imate ljubav u svom životu. To vam daje samopouzdanje da povučete rizičnije finansijske poteze. Znate da ćete imati podršku šta god da se desi.

Naravno, nećete uraditi ništa previše rizično niti bez prethodnog detaljnog istraživanja. Ali potrebna je određena doza petlje da biste osigurali vrstu blagostanja koju želite da steknete. Postići ćete uspeh u ovom periodu, a univerzum aplaudira vašim naporima.

Strelac

Naučili ste da posvetite pažnju onome što vam je najvažnije u ovom životu. Znate da, ako ostanete usmereni na cilj, možete stvoriti velike stvari, posebno kada je reč o vašim finansijama.

U četvrtak vas očekuje zanimljiv tranzit: direktan hod Venere. Možda ne očekujete da planeta ljubavi ima bilo kakve veze sa vašim novcem, ali sa ovom vrstom snage na raspolaganju, uviđate da ste u stanju da ostanete fokusirani i poberete plodove te discipline.

Ono što vam daje snagu da nastavite tim putem jeste upravo ljubav. Direktan hod Venere stavlja ljubav u prvi plan 20. avgusta. To znači da je, čak i tokom rešavanja finansijskih pitanja, ljubav prisutna i čini svoja čuda u vašem srcu. Čak i kada je novac u škripcu, to vam niko ne može oduzeti, prenosi Your Tango.

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