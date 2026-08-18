Ove nedelje prati ih nalet pozitivne energije. Dok avgust ulazi u svoju drugu polovinu, a leto 2026. polako odmiče, ova dva znaka još uvek nisu spremna da se oproste od dobrih letnjih vibracija. Ovakav radostan i borben duh direktno je podržan od strane zvezda.

Sunce, Jupiter i Merkur u Lavu stvaraju snažan štit protiv svakog pesimizma. Prirodno, to donosi sjajno raspoloženje i omogućava im da u hodu prepoznaju sve lepe prilike koje im se nađu na putu. Otkrijte o kome je reč.