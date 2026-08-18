Ove nedelje prati ih nalet pozitivne energije. Dok avgust ulazi u svoju drugu polovinu, a leto 2026. polako odmiče, ova dva znaka još uvek nisu spremna da se oproste od dobrih letnjih vibracija. Ovakav radostan i borben duh direktno je podržan od strane zvezda.
Sunce, Jupiter i Merkur u Lavu stvaraju snažan štit protiv svakog pesimizma. Prirodno, to donosi sjajno raspoloženje i omogućava im da u hodu prepoznaju sve lepe prilike koje im se nađu na putu. Otkrijte o kome je reč.
Ovaj horoskopski znak očekuje ljubavni susret
Ove sedmice, ona briljira na svim poljima: ljubav, posao, energija, raspoloženje.
Pravi trijumf za Vagu. Prema rečima Žan-Iva Espiea, miljenica Zodijaka ima sve adute u rukama da proživi još jednu predivnu nedelju. ,,I dalje uživate u prisustvu planete šarma i sreće u samom centru vašeg polja, a taj uticaj donosi lakoću i brojne šanse."
- Ljubav i prijateljstvo: Nova poznanstva se nižu, a vaše komunikacijske veštine su na vrhuncu. ,,Preuzmite inicijativu, otvorite se i priđite drugima" - sada je idealan trenutak.
- Posao i projekti: Zvezde će ,,podstaći vašu pozitivnost i dati vam krila da sa puno diplomatije donosite odluke zbog kojih će vas drugi još više ceniti".
- Novac: Vreme je da uživate bez previše odricanja. Ipak, vodite računa da zajedničke finansije ostanu u ravnoteži.
Ova sedmica daje jednom znaku motivaciju za naredne korake
Mars u Raku deluje kao pogonsko gorivo ove nedelje za znak Device.
,,Kada crvena planeta pređe u prijateljski znak, ona vam donosi novu energiju da krenete ispočetka na zdravim osnovama", objašnjava astrolog. Device to neće morati da čuju dva puta - one su već odlučile da ove sedmice preuzmu kontrolu nad situacijom.
- Ljubav i prijateljstvo: Bićete spremni da krenete napred, da podstaknete susrete i ponovna okupljanja. ,,Ne dozvolite da na vas utiču oni koji vas usporavaju i teraju na sumnju, već slušajte one koji vas ohrabruju", savetuje astrolog.
- Posao i projekti: Imate jaku motivaciju. ,,Rešavajte stvari jednu po jednu i izbegavajte rasipanje energije tako što ćete prihvatiti samo onoliko obaveza koliko zaista možete da podnesete."
- Novac: Mars u Raku stvara blagi pritisak da preispitate kućni budžet. Vreme je da analizirate finansije i precizno izračunate koliko vam novca zapravo odlazi na svakodnevne sitnice.
Astrolog za kraj podseća za Elle: ,,Nijedna planeta ove nedelje neće stvarati nepovoljne uticaje. Ovakva veoma retka pojava zaslužuje da se posebno naglasi kako biste je što bolje iskoristili."
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