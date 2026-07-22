Retrogradni Merkur, koji traje od juna ove godine, možda nije najizazovniji astrološki tranzit, ali njegov završetak mnogima će doneti veliko olakšanje.

Od 23. jula energija se menja, a pojedini horoskopski znakovi mogli bi da osete kao da započinju novo poglavlje. Te pozitivne promene posebno će osetiti tri znaka Zodijaka.