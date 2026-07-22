Mnogi roditelji veruju da su crtani filmovi bezbedan sadržaj za najmlađe, ali jedna mama tvrdi da ju je upravo omiljeni dečji junak naterao da potpuno promeni mišljenje. Keli, majka trogodišnjeg dečaka Kije, odlučila je da zabrani gledanje Pepe Praseta nakon što je primetila da njen sin uporno ponavlja rečenicu koju je čuo u crtanom filmu.

Sve je počelo kada je dečak, svaki put kada bi mu rekla da uradi nešto što mu se ne dopada, odgovarao:

"Ti nisi moj najbolji prijatelj."

U početku je mislila da je to prolazna faza, ali ju je zabrinulo kada je istu rečenicu počeo da govori i drugim ljudima.

"Svaki put kada bih ga to čula da kaže, srce bi mi se slomilo", ispričala je Keli za Kidspot.

Kaže da je njen sin inače nežan, brižan i saosećajan dečak, zbog čega joj je ovakvo ponašanje bilo potpuno neobjašnjivo. Svaki put mu je strpljivo objašnjavala da nije u redu govoriti nešto samo da bi se neko povredio.

"Pitala sam ga gde je to naučio. Rekla sam mu da je sasvim u redu ako ti neko nije najbolji prijatelj, ali nije lepo koristiti tu rečenicu kako bi nekoga povredio."

Posle dve nedelje razgovora i ispravljanja, dečak je prestao da koristi tu frazu. Međutim, tek tada je otkrila odakle ju je pokupio. Dok je jednog dana prolazila pored televizora, slučajno je pogledala ekran baš u trenutku kada je Pepa Prase izgovorila potpuno istu rečenicu.

"Ostala sam u šoku."

Istog trenutka ugasila je crtani film i objasnila sinu da takvo ponašanje nije lepo. Na njeno iznenađenje, dečak je odmah razumeo.

"Da, Pepa nije donela dobru odluku", rekao joj je.

Od tog dana, Pepa Prase više nije dobrodošla u njihovoj kući. Keli kaže da je sinu objasnila kako se glavni lik često ponaša grubo prema drugima, vređa svog oca nazivajući ga debelim i ume da bude neprijatna prema mlađem bratu, zbog čega ne želi da njen sin takvo ponašanje doživljava kao normalno. Kasnije, kada su birali šta će gledati na Netfliksu, pojavila se i Pepa Prase, ali ju je dečakov odgovor potpuno iznenadio.

"Nema više neveljale Pepe", rekao je i sam izabrao drugi crtani film.

Majka tvrdi da je primetila jasnu razliku u ponašanju svog sina u zavisnosti od sadržaja koji gleda. Prema njenim rečima, nakon edukativnih emisija dečak je raspoloženiji, mirniji i pozitivniji. Posle gledanja Pepe Praseta, kaže, znao je da bude drskiji i prgaviji. Iako je svesna da roditelji ne mogu kontrolisati baš sve što će dete čuti tokom odrastanja, smatra da mogu da biraju sadržaj koji ulazi u njihov dom.

"Naš posao je da naučimo decu šta je ispravno, a šta nije. Ono što mogu da kontrolišem u svojoj kući – kontrolisaću", poručila je.

Na kraju je roditeljima uputila važnu poruku: činjenica da je neki sadržaj namenjen deci ne znači automatski da je i dobar uzor.