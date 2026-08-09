Lako je biti prijatelj kada je sve idealno, ali treba ostati i kada život donese probleme. Upravo u teškim trenucima postaje jasno ko je uz vas, pruži podršku i pomoć bez mnogo pitanja.

Prema astrološkim karakteristikama, pojedini horoskopski znakovi posebno se izdvajaju po tome što prijateljstvo shvataju ozbiljno. Kada nekoga zavole i prihvate kao blisku osobu, spremni su da budu uz njega i kada stvari krenu nizbrdo.

RAK

Rakovi su poznati po izraženoj empatiji i potrebi da brinu o ljudima koje vole. Često mogu da primete da nešto nije u redu čak i kada im ništa ne kažete.

Kada prijatelju nije dobro, neće se lako povući. Naprotiv, spremni su da saslušaju, uteše i pruže podršku bez osuđivanja. Njihova najveća snaga je upravo sposobnost da drugima pruže osećaj sigurnosti.

BIK

Bikovi prijateljstvo grade polako, ali kada nekome poklone poverenje, uglavnom ga ne shvataju olako.

U kriznim situacijama ostaju smireni i pokušavaju da pronađu konkretno rešenje. Umesto velikih reči, često će pokazati da su tu kroz dela. Pomoći će, završiti ono što treba ili jednostavno ostati pored vas dok problem ne prođe.

ŠKORPIJA

Škorpije ne puštaju svakoga u svoj bliski krug. Međutim, kada nekoga smatraju pravim prijateljem, njihova odanost može biti izuzetno snažna.

U teškim situacijama umeju da budu veoma zaštitnički nastrojene i neće lako dozvoliti da neko povredi osobu do koje im je stalo. Od prijatelja očekuju isto što i sami nude – iskrenost, poverenje i lojalnost.

JARAC

Jarac možda ne govori mnogo, ali će se pojaviti kada treba. Njihovu privrženost češće ćete videti kroz postupke nego kroz velike izjave. Kada nastane problem, Jarac će pokušati da pronađe praktično rešenje, preuzme deo odgovornosti i pomogne koliko može.

Zbog toga su često prijatelji na koje se ljudi oslanjaju kada je potrebno doneti ozbiljnu odluku ili rešiti komplikovanu situaciju.

LAV

Lavovi su velikodušni, srdačni i veoma zaštitnički prema ljudima koje vole. Kada se njihov prijatelj nađe u problemu, potrudiće se da ga ohrabre i podsete da je jači nego što trenutno misli. Njihova toplina i optimizam mogu biti dragoceni kada neko prolazi kroz težak period.

Za Lava prijateljstvo nije samo druženje i zabava. Kada nekoga smatra svojim, spreman je da stane uz njega kada je najpotrebnije.

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