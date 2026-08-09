Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan početak nove sedmice i priliku da završite obaveze koje ste odlagali. Vaša energija i odlučnost pomoći će vam da ostvarite zapažene rezultate. Na poslu će se ceniti

vaše ideje i inicijativa . U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može učvrstiti odnos i doneti više poverenja. Veče iskoristite za odmor i dobru organizaciju narednih dana.

Bik

Pred vama je stabilan i produktivan dan. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan, a moguće su i pozitivne vesti koje će vas dodatno ohrabriti. Na poslu budite strpljivi jer se trud koji ulažete polako isplati. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj sigurnosti uz voljenu osobu.

Blizanci

Ponedeljak donosi mnogo komunikacije, novih kontakata i zanimljivih prilika. Vaša snalažljivost i brz način razmišljanja pomoći će vam da rešite izazove bez većeg napora. U ljubavi budite otvoreni i iskreni, jer će upravo razgovor doneti pozitivne promene. Veče je pogodno za druženje.

Rak

Dan vam donosi priliku da pronađete ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života. Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama, posebno kada su porodični odnosi u pitanju. U ljubavi vas očekuju toplina, podrška i iskreni razgovori. Posvetite više pažnje svom unutrašnjem miru.

Lav

Vaša harizma i samopouzdanje danas dolaze do punog izražaja. Moguće su pohvale, uspešni dogovori ili prilika da preuzmete važnu odgovornost. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci i više pažnje od partnera. Iskoristite ovaj dan da napravite korak napred ka svojim ciljevima.

Devica

Organizovanost i disciplina biće vaši najveći saveznici. Uspešno ćete završiti sve što ste planirali, ali nemojte zaboraviti da napravite pauzu kada osetite umor. U ljubavi pokažite više emocija i manje analizirajte svaku sitnicu. Veče provedite u opuštenoj atmosferi.

Vaga

Ponedeljak donosi sklad u odnosima i mogućnost uspešne saradnje. Vaša diplomatska priroda pomoći će vam da rešite nesporazume na miran način. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci, više romantike i osećaj bliskosti. Dan je povoljan za nova poznanstva.

Škorpija

Bićete odlučni i potpuno fokusirani na svoje ciljeve. Jedna važna informacija može vam pomoći da donesete odluku koja će biti korisna na duže staze. U ljubavi budite iskreni i ne dozvolite da stare sumnje utiču na sadašnje odnose. Veče donosi osećaj zadovoljstva.

Strelac

Pred vama je dinamičan i inspirativan dan. Mogući su zanimljivi razgovori, novi poslovni kontakti ili planovi za putovanje. U ljubavi vas očekuju spontani i vedri trenuci koji će vam popraviti raspoloženje. Iskoristite prilike koje vam se budu ukazale.

Jarac

Vaša odgovornost i upornost danas će biti nagrađene. Poslovni planovi napreduju, a trud koji ulažete postaje sve vidljiviji. U ljubavi pokažite više pažnje i emocija prema partneru ili osobi koja vam je važna. Veče je idealno za odmor i opuštanje.

Vodolija

Ponedeljak vam donosi nove ideje i priliku da pokažete svoju kreativnost. Neočekivani razgovor može otvoriti vrata zanimljivoj saradnji ili novom projektu. U ljubavi budite spontani i otvoreni za iskrene razgovore. Očekuje vas prijatno iznenađenje.

Ribe

Dan vam donosi mirniju energiju i priliku da završite obaveze bez većeg pritiska. Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama, posebno kada su emocije u pitanju. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i osećaj sigurnosti. Veče provedite uz aktivnosti koje vas opuštaju i pune pozitivnom energijom.

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