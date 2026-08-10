Ovan

Utorak vam donosi mnogo energije i priliku da napravite važan korak napred na poslu. Bićete puni samopouzdanja i lako ćete rešavati izazove koji se budu pojavljivali. U ljubavi vas očekuje prijatan razgovor koji može uneti više razumevanja u odnos. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih odmah zainteresovati.

Bik

Pred vama je miran i produktivan dan. Vaša upornost donosi rezultate, posebno kada su posao i finansije u pitanju. Moguća je dobra vest koja će vam vratiti optimizam. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i više pažnje od voljene osobe. Veče je idealno za odmor i opuštanje.

Blizanci

Utorak donosi mnogo komunikacije, novih ideja i zanimljivih susreta. Vaša snalažljivost pomoći će vam da rešite problem koji je drugima delovao komplikovano. U ljubavi budite spontani i iskreni, jer će otvoren razgovor doneti pozitivne promene. Očekuje vas dan ispunjen dobrom energijom.

Rak

Danas ćete biti posebno povezani sa svojim emocijama i intuicijom. Na poslu ne žurite sa odlukama, već pažljivo razmotrite sve mogućnosti. U ljubavi vas očekuju toplina, razumevanje i podrška partnera. Prijaće vam vreme provedeno u krugu porodice.

Lav

Vaša harizma i samopouzdanje danas dolaze do punog izražaja. Moguće su pohvale, uspešni pregovori ili prilika da pokažete svoje sposobnosti. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci i više pažnje nego inače. Iskoristite dan da pokrenete ono što vam je važno.

Devica

Organizovanost i disciplina pomoći će vam da završite sve obaveze na vreme. Nemojte dozvoliti da vas sitni problemi izbace iz ravnoteže. U ljubavi pokažite više emocija i manje analizirajte partnerove postupke. Veče provedite u mirnoj atmosferi.

Vaga

Pred vama je skladan dan ispunjen prijatnim razgovorima i dobrim odnosima sa ljudima iz okruženja. Moguće je rešavanje nesporazuma koji vas je opterećivao. U ljubavi vas očekuju romantika, pažnja i osećaj bliskosti. Dan je odličan za druženje.

Škorpija

Bićete fokusirani na svoje ciljeve i spremni da donesete važnu odluku. Intuicija će vam pomoći da prepoznate pravu priliku u pravom trenutku. U ljubavi budite iskreni i otvoreni, jer će poverenje dodatno učvrstiti vaš odnos. Veče donosi unutrašnji mir.

Strelac

Utorak vam donosi optimizam i želju za novim iskustvima. Mogući su zanimljivi susreti, korisni kontakti ili planiranje putovanja. U ljubavi vas očekuju spontani trenuci i mnogo pozitivne energije. Iskoristite prilike koje vam se budu ukazale.

Jarac

Vaš trud i odgovornost danas će biti primećeni. Poslovni planovi napreduju, a jedna dobra vest mogla bi da vam donese dodatnu motivaciju. U ljubavi pokažite više pažnje prema partneru i ne dozvolite da obaveze zauzmu svo vaše vreme. Veče je idealno za odmor.

Vodolija

Dan vam donosi nove ideje i priliku da pokažete svoju kreativnost. Neočekivani razgovor može otvoriti vrata zanimljivoj saradnji ili novom projektu. U ljubavi budite spontani i ne plašite se da pokažete svoja osećanja. Očekuje vas prijatno iznenađenje.

Ribe

Utorak vam donosi mirniju energiju i priliku da završite obaveze bez većeg stresa. Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama, naročito kada su emocije u pitanju. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i osećaj sigurnosti. Veče provedite uz aktivnosti koje vas opuštaju i vraćaju vam pozitivnu energiju.