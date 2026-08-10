Nova nedelja donosi zanimljiva dešavanja na ljubavnom i poslovnom planu. Dok će neki horoskopski znakovi konačno dobiti novac koji su dugo čekali, druge očekuju neočekivane poruke, nova poznanstva ili povratak osobe iz prošlosti.

Ovan

Posao: Očekuje vas dinamična nedelja i mogućnost da preuzmete važan zadatak ili tim. Do kraja nedelje mogli biste završiti posao koji dugo čekate.

Ljubav: Poruka bivše ljubavi mogla bi da probudi stare emocije. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da posvete više pažnje partneru.

Zdravlje: Ne preterujte sa fizičkim naporima i pokušajte da se dovoljno odmorite.

Bik

Posao i novac: Početak nedelje donosi dobre vesti o novcu koji kasni. Moguća je i nova stabilna poslovna saradnja, ali izbegavajte nepotrebne troškove.

Ljubav: Partner bi mogao da vas obraduje lepim iznenađenjem. Slobodni Bikovi mogu upoznati zanimljivu osobu preko porodice ili zajedničkih poznanika.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i birajte laganije obroke tokom toplih dana.

Blizanci

Posao: Bićete zatrpani informacijama i obavezama, a planovi bi mogli da se promene u poslednjem trenutku. Ipak, kraj nedelje donosi dobru priliku za ugovor ili edukaciju.

Ljubav: Moguće je zanimljivo poznanstvo putem društvenih mreža. Pazite da u raspravama sa partnerom ne kažete nešto zbog čega ćete kasnije zažaliti.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i manje vremena pred ekranima.

Rak

Posao: Iako ćete u početku imati utisak da vaš trud nije dovoljno primećen, situacija se popravlja tokom nedelje. Koristan savet iskusnije osobe mogao bi vam mnogo značiti.

Ljubav: Porodične teme dolaze u prvi plan. Zauzeti Rakovi mogu očekivati snažnu podršku partnera, dok slobodne očekuje zanimljiv susret.

Zdravlje: Usporite tempo i slušajte signale svog tela.

Lav

Posao: Vaša kreativnost dolazi do izražaja i moguće je da ćete upravo vi ponuditi rešenje za problem koji drugi nisu uspeli da reše. Očekuje vas potvrda važnog projekta.

Ljubav: Bićete primećeni gde god se pojavite, ali to može izazvati ljubomoru. Slobodni Lavovi mogli bi dobiti poziv koji menja njihov ljubavni status.

Zdravlje: Ne opterećujte telo i pravite pauze tokom dugog sedenja.

Devica

Posao: Pažnja koju poklanjate detaljima konačno će biti nagrađena. Očekuju vas pohvale, ali i jedna administrativna sitnica na koju morate da pazite.

Ljubav: Pokušajte da ne analizirate svaku partnerovu grešku. Slobodne Device mogle bi upoznati perspektivnu osobu preko posla.

Zdravlje: Birajte lakšu hranu i pronađite vreme za odmor.

Vaga

Posao i novac: Bićete osoba koja smiruje tenzije među kolegama. Dobra vest stiže krajem nedelje – moguć je bonus ili neočekivani finansijski dobitak.

Ljubav: Pred vama je romantičan vikend. Zauzeti će postići kompromis oko važnog pitanja, dok slobodne Vage očekuje zanimljivo poznanstvo.

Zdravlje: Ne zaboravite na dovoljan unos tečnosti i pronađite vreme za opuštanje.

Škorpija

Posao: Intuicija vas neće izneveriti. Nedelja je dobra za rešavanje komplikovanih finansijskih pitanja i pregovore, ali pažljivo proverite svaku poslovnu ponudu.

Ljubav: Iskren razgovor mogao bi rešiti dileme koje vas dugo muče. Slobodne Škorpije očekuje snažna privlačnost prema novoj osobi.

Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan san i dovoljno vremena za emocionalni predah.

Strelac

Posao: Očekuje vas zanimljiva ponuda koja može stići iz inostranstva. Takođe ćete konačno rešiti problem koji vas dugo koči.

Ljubav: Potreba za slobodom mogla bi izazvati nesporazum sa partnerom. Slobodni Strelčevi mogu doživeti zanimljiv susret tokom putovanja ili izleta.

Zdravlje: Više kretanja će vam prijati, ali nemojte preterivati sa fizičkim naporom.

Jarac

Posao i novac: Disciplina se konačno isplaćuje. Mogući su razgovori o unapređenju, većoj odgovornosti ili boljoj poziciji.

Ljubav: Tražićete sigurnost i konkretne dokaze ljubavi. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati zrelu i zanimljivu osobu preko posla.

Zdravlje: Obratite pažnju na ukočenost i napetost zbog dugog sedenja.

Vodolija

Posao: Ideja kojoj se drugi u početku protive mogla bi se pokazati kao pun pogodak. Stiže i ponuda za samostalni projekat sa dobrom zaradom.

Ljubav: Biće vam potrebno više ličnog prostora, ali objasnite partneru šta vam je potrebno kako ne bi došlo do nesporazuma. Slobodne Vodolije očekuje neobičan susret.

Zdravlje: Smanjite unos kofeina i napravite više pauza tokom dana.

Ribe

Posao: Intuicija će vam pomoći u važnim pregovorima. Krajem nedelje može vam sinuti ideja za projekat koji bi jednog dana mogao postati značajan izvor prihoda.

Ljubav: Neko ko je dugo skrivao osećanja mogao bi konačno napraviti prvi korak. Ribe očekuje emotivno iznenađenje.

Zdravlje: Visoke temperature mogu vam teško pasti, zato se odmarajte, hidrirajte i izbegavajte dugo stajanje.

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