Svaki horoskopski znak ima nešto što ga izdvaja od ostalih. Dok se neki oslanjaju na hrabrost i odlučnost, drugi osvajaju ljude empatijom, iskrenošću, odanošću ili vedrim duhom.

Naravno, astrološka tumačenja ne treba shvatati kao naučne činjenice, ali mogu biti zanimljiv način da pogledamo karakterne osobine koje se tradicionalno pripisuju svakom znaku.

Ovan – hrabrost

Ovnovi se najviše izdvajaju po hrabrosti i odlučnosti. Ne beže od izazova i često upravo oni prvi naprave korak kada se drugi dvoume.

Bik – odanost

Kada Bik nekome pokloni poverenje, na njega se može računati. Važe za stabilne, strpljive i veoma odane osobe koje ne napuštaju ljude do kojih im je stalo kada nastupe teški dani.

Blizanci – komunikativnost

Blizanci lako stupaju u kontakt sa različitim ljudima. Radoznali su, otvoreni i prilagodljivi, pa često uspevaju da se snađu i u potpuno novim situacijama.

Rak – brižnost

Rakovi su poznati po tome što duboko osećaju emocije drugih ljudi. Spremni su da pruže utehu, pomoć i podršku, a često prvi primete kada nekome nije dobro.

Lav – velikodušnost

Iza njihovog samopouzdanja krije se velika potreba da usreće ljude koje vole. Lavovi umeju da budu veoma velikodušni, zaštitnički nastrojeni i spremni da pomognu kada je to najpotrebnije.

Devica – odgovornost

Device su organizovane, vredne i odgovorne. Primećuju detalje koji drugima promaknu, a kada nešto obećaju, uglavnom će učiniti sve da obećanje ispune.

Vaga – pravednost

Vage teže miru i ravnoteži. Umeju da saslušaju različita mišljenja i pokušaju da pronađu rešenje koje će biti fer prema svima, zbog čega često imaju ulogu posrednika u sukobima.

Škorpija – odanost

Škorpije mogu biti intenzivne i snažne ličnosti, ali kada nekoga zavole i puste blizu sebe, njihova odanost je veoma jaka. Krasi ih i velika unutrašnja snaga.

Strelac – optimizam

Strelčevi u život unose vedrinu, entuzijazam i avanturistički duh. Čak i kada stvari ne idu po planu, često pokušavaju da pronađu nešto pozitivno i svojim raspoloženjem podignu druge.

Jarac – upornost

Jarčevi znaju šta žele i spremni su da dugo rade kako bi stigli do svog cilja. Njihova disciplina i istrajnost pomažu im da ne odustanu ni kada je put do uspeha težak.

Vodolija – originalnost

Vodolije ne vole da slepo prate druge. Imaju svoj način razmišljanja, otvorene su prema novim idejama i često problem sagledavaju iz ugla koji drugima nije pao na pamet.

Ribe – empatija

Ribe su među najosećajnijim znacima Zodijaka. Lako prepoznaju tuđe emocije, imaju izraženu intuiciju i često žele da pomognu ljudima oko sebe. Njihova nežnost i saosećajnost čine ih posebno toplim prijateljima i partnerima.

Video: