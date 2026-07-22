Izađete iz nekog razgovora osećajući se potpuno iscrpljeno, iako fizički niste uradili ništa zahtevno. Saslušali ste nečije probleme, pružili savet, popravili nekome dan, a sebi ste ostavili osećaj umora koji ne nestaje ni nakon odmora. Ovu grešku često prave ljudi koji imaju dobro srce, a da toga nisu ni svesni, jer polaze od toga da svi u odnose ulaze sa iskrenim namerama i istom željom za uzajamnošću.

Zanimljivo je da se ovakva iscrpljenost najčešće ne događa ljudima koji su zatvoreni i koji jasno čuvaju svoje granice. Oni znaju kada treba da sačuvaju svoju energiju. Najviše se troše oni koji prvi pružaju pomoć, drugi slušaju, a sebe stalno stavljaju na poslednje mesto.

Zašto se dobri ljudi često osećaju prazno nakon razgovora?

Zato što daju mnogo više nego što mogu da podnesu, bez pravih pauza i bez jasnih granica, očekujući da će druga osoba sama prepoznati trenutak kada su iscrpljeni. Međutim, to se retko događa. Ljudi uglavnom prihvataju ono što im pružate sve dok im sami ne pokažete gde je granica, ne nužno zato što žele da vas iskoriste, već zato što se naviknu na vašu dostupnost.

Mnogi ljudi prave grešku verujući da drugi razmišljaju na isti način kao oni. Ako biste vi bili spremni da ustanete usred noći kako biste pomogli nekome, prirodno je da očekujete da će i ta osoba primetiti kada je vama teško. Ali to nije uvek slučaj. Neko ko je navikao da prima podršku često ne primećuje vaše potrebe, već samo vidi ono što ste spremni da mu ponudite. Vaše ćutanje može protumačiti kao znak da je sve u redu.

Pružanje podrške drugima je vredna osobina, ali može postati problem kada zbog toga počnete da zanemarujete sebe. Svaki put kada svoje potrebe sklonite u stranu kako ne biste nekoga razočarali ili povredili, trošite deo svoje energije. Vremenom ljudi mogu početi da doživljavaju vašu pomoć i prisutnost kao nešto što se podrazumeva, umesto kao nešto što dajete iz svoje dobre volje.

Još jedna česta greška je tiho očekivanje da će se odnos sam od sebe izjednačiti. Mnogi empatični ljudi ćute kada im postane previše, umesto da jasno kažu da više nemaju snage. Nastavljaju da daju, nadajući se da će druga strana sama primetiti njihov umor i prepoznati granicu. Međutim, to se najčešće ne događa. Ono što nosite sa osmehom drugima često izgleda mnogo lakše nego što zaista jeste.

Kako prekinuti ovaj obrazac bez osećaja krivice?

Rešenje nije u tome da postanete hladni, nezainteresovani ili da prestanete da budete podrška drugima. Suština je u tome da naučite da pomažete bez uništavanja sopstvene energije. Kada osetite da vas neki odnos iscrpljuje, važno je da jasno pokažete svoje granice pre nego što se zapitate kako ste dozvolili da situacija ode predaleko.

Nije problem u tome što ste brižni i dobri prema ljudima. Problem nastaje kada svoju dobrotu počnete da doživljavate kao obavezu da uvek budete dostupni svima. Biti tu za nekoga ne znači da morate stalno stavljati sebe na poslednje mesto. Možete voleti i poštovati nekoga, a istovremeno reći da vam je potreban odmor ili vreme za sebe.

Postavljanje granica ne udaljava od vas ljude koji vas iskreno cene. Ono samo uklanja one kojima je odgovaralo da budete dostupni dok ste ćutali i davali bez pitanja. Ljudi koji vas zaista poštuju razumeće kada kažete da ste umorni i biće uz vas i tada. Upravo takve odnose vredi negovati.

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