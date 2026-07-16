Žućenje listova jedan je od najčešćih znakova da biljka trpi stres, ali uzrok nije uvek isti.

Promena boje može biti posledica nepravilnog zalivanja, nedostatka hranljivih materija, štetočina, bolesti ili neodgovarajućih uslova uzgoja. Da biste otkrili šta se dešava, pažljivo pregledajte celu biljku, zemlju i uslove u kojima raste.

1. Žuti i uvijeni listovi

Ako se listovi uvijaju, vise i zemlja je suva, biljci najverovatnije nedostaje vode. U tom slučaju potrebno je temeljno zalivanje kako bi se zemlja ravnomerno natopila. Ako voda brzo otiče ili se zadržava na površini, zemlju možete pažljivo rastresti kako bi bolje upijala vlagu.

2. Svetložuti listovi i mekana stabljika

Prekomerno zalivanje često dovodi do žućenja listova, naročito ako je zemlja stalno mokra. Višak vode može oštetiti koren zbog nedostatka kiseonika. Rešenje je da se zemlja osuši između zalivanja, a po potrebi biljku premestite na svetlije mesto ili je presadite u novu zemlju sa dobrom drenažom.

3. Žute mrlje i deformisani listovi

Nepravilne žute pege mogu ukazivati na prisustvo štetočina ili gljivičnih i bakterijskih infekcija. U tom slučaju treba ukloniti obolele listove, poboljšati cirkulaciju vazduha oko biljke i izbegavati kvašenje lišća. Po potrebi može pomoći i primena fungicida kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.

4. Cela biljka postaje žuta

Ako cela biljka gubi boju, moguće je da joj je saksija postala premala ili joj nedostaju hranljive materije poput azota i gvožđa. Presađivanje u veću saksiju sa svežim supstratom i redovno prihranjivanje mogu pomoći. Uzrok može biti i neodgovarajuća temperatura, pa treba izbegavati mesta blizu radijatora, klima-uređaja ili promaje.

5. Žute samo starije listove

Kada žute isključivo najstariji listovi, to je uglavnom prirodan deo razvoja biljke. Kako raste, biljka odbacuje staro lišće i stvara novo, pa u tom slučaju nema razloga za zabrinutost.



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