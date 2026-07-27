Nema ništa bolje od mekanog peškira. Evo kako da to postignete bez skupih omekšivača.

Mekani peškiri nakon tuširanja pružaju osećaj udobnosti i luksuza, ali s vremenom često postanu grubi. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji pomažu da im produžite mekoću, i to bez upotrebe omekšivača i hemikalija.

1. Nemojte koristiti previše deterdženta. Dovoljna je i polovina preporučene količine, jer se višak nakuplja u tkanini peškira i čini ga grubim.

2. Zamenite omekšivač belim sirćetom. Sirćetna kiselina uklanja naslage kamenca i deterdženta, pa peškiri postaju mekši i nežniji.

3. Dodavanje sode bikarbone u pranje takođe pomaže: uklanja neprijatne mirise, razbija ostatke deterdženta i prirodno omekšava vlakna.

Pre nego što ih stavite da se suše, dobro protresite peškire. Tako se vlakna izravnaju, sprečava se mršenje i peškir duže zadržava mekoću i moć upijanja. Ako primenite ove jednostavne savete, vaši peškiri će ostati mekani i prijatni za korišćenje veoma dugo, i to bez skupih hemikalija.

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