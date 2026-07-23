Jutjuberka Marandija Rajt otkrila je jednostavan način za čuvanje krompira, ističući da uz pravilno skladištenje može ostati svež i do godinu dana. Za ovu metodu nisu potrebna skupa sredstva niti posebna oprema, već samo odgovarajući uslovi čuvanja.

Prema njenim rečima, jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje krompira u plastičnoj kesi u kojoj je kupljen. Takva ambalaža zadržava vlagu, što ubrzava kvarenje i podstiče pojavu truleži.

Zbog toga savetuje da se krompir odmah po dolasku kući izvadi iz kese i ostavi da se potpuno osuši. Uklanjanjem viška vlage sa kore smanjuje se rizik od propadanja, a krompir duže zadržava svežinu.

Kada se osuši, krompir treba smestiti u kartonsku kutiju i prekriti slojem suve zemlje. Ako se koristi zemlja iz bašte, preporučuje se da se prethodno dobro osuši na suncu, a zatim ravnomerno rasporedi preko krompira kako bi se stvorili bolji uslovi za njegovo dugotrajno čuvanje.

Važno je da krompiri ne budu nagurani jedan uz drugi, već da između njih postoji dovoljno prostora. Razmak se može napraviti postavljanjem slojeva novinskog papira ili dodavanjem suve zemlje između svakog reda krompira.

Nakon toga, krompir je najbolje odložiti u tamnu, suvu i hladniju prostoriju, u uslovima sličnim onima u kojima se nekada čuvao posle vađenja iz zemlje. Marandija Rajt navodi da ovakav način skladištenja usporava proces kvarenja i omogućava da krompir ostane svež i upotrebljiv znatno duže nego kada se čuva u plastičnoj kesi.

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