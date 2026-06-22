Pržene šilje paprike su omiljeni letnji prilog, ali se često dešava da nakon pripreme budu previše masne, gnjecave ili da izgube svoj ukus.

Ključna greška, kako se navodi, jeste to što se paprike stavljaju u tiganj dok su još vlažne nakon pranja. Ta vlaga izaziva prskanje ulja i dovodi do toga da paprike upiju više masnoće nego što je potrebno. Zbog toga je važno da se pre prženja dobro obrišu kuhinjskim ubrusom i ostave da se potpuno osuše.

Još jedan bitan korak je da ulje bude dobro zagrejano pre nego što se paprike stave u tiganj. Ako ulje nije dovoljno vruće, paprike će se duže pržiti i upiti više masnoće.

Tokom prženja ne treba ih odmah okretati, već ih ostaviti da uhvate zlatnu koricu sa jedne strane, pa ih tek onda pažljivo okrenuti.

Pred kraj pripreme može se dodati malo krupne soli, što pomaže da paprike ostanu sočne, a spolja blago hrskave. Dodatni trik je da se nakon prženja kratko pokriju, kako bi omekšale i zadržale pun ukus.

Najčešće se služe uz sir, kajmak, meso ili domaći hleb, što ih čini jednostavnim, ali veoma omiljenim jelom na trpezama tokom leta.