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Ni masne, ni gnjecave, mesnate, sočne: Kako se prži crvena šilja paprika?
Pržene šilje paprike često ispadnu masne i gnjecave, ali uz nekoliko jednostavnih trikova mogu biti savršeno hrskave i ukusne.
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