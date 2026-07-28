Obratite pažnju na zidove u svom domu. Kako izgledaju? Verovatno nisu zaista prljavi; samo deluju beživotno i bez sjaja. Možda pretpostavljate da ih treba ponovo okrečiti.
Ali šta ako biste mogli da vratite svežinu boji i održite je lepim bez krečenja? Za to je potrebno malo vremena i nekoliko jednostavnih rekvizita, ali je i dalje lakše i jeftinije nego iznova krečiti sobu. Zatim, uz malo redovnog održavanja, možete sačuvati blistavost svojih zidova.
Evo i kako.
Zašto vaši zidovi izgledaju beživotno
Prašinu sa zidova bi trebalo brisati makar jednom mesečno kako bi se uklonile čestice prašine, masnoće, polena, dima i paučine koji se talože i lepe za obojenu površinu, čineći je matiranom.
,,Nedavno sam imala havariju s curenjem vode u kući i morala sam ponovo da okrečim zidove (hvala bogu na osiguranju imovine), a od molera sam naučila jedan nov trik za brisanje prašine", piše Meri Marlou Levaret za sajt Real Simple. ,,Ranije sam svakog meseca koristila jednokratni pajalicu od mikrofibera sa drškom na izvlačenje za čišćenje zidova, ali su moleri stavili višekratnu, perivu krpu od mikrofibera na ravni džoger za podove kako bi uklonili prašinu sa zida. Počeli su od vrha zidova i išli ka dole. Veća površina za čišćenje završila je posao znatno brže od moje male pajalice."
Kako bezbedno očistiti i osvežiti obojene zidove
Kako se godišnja doba menjaju, odvojite sat vremena nakon mesečnog brisanja prašine da temeljno očistite obojene zidove sredstvima koja već imate kod kuće. Da biste sprečili skidanje boje i gubitak sjaja, nemojte koristiti grube žice i četke za ribanje niti agresivna sredstva za čišćenje, naročito ako su zidovi okrečeni mat bojom.
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Napravite rastvor: U kofu sipajte pola kašičice deterdženta za sudove na svakih litar tople vode. Drugu kofu napunite čistom vodom.
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Operite zid: Potopite krpu od mikrofibera u sapunicu i dobro je iscedite tako da voda uopšte ne kaplje. Počnite od vrha zida u jednom uglu i radite po manjim delovima ka dole kako biste oprali i isprali nakupljenu prljavštinu i prašinu. Početak od vrha sprečava da kapi padaju na već očišćene površine. Često ispirajte krpu.
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Isperite: Potopite drugu spužvu ili krpu u čistu vodu i iscedite je tako da bude skoro suva. Isperite sve ostatke sapunice pre nego što pređete na sledeći deo zida ka dole.
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Uklonite tragove i ogrebotine: Ako neki tragovi ili ogrebotine i dalje ostanu, umočite navlaženu krpu od mikrofibera u malo sode bikarbone i blagim pokretima istrljajte to mesto. Blago abrazivno dejstvo sode bikarbone trebalo bi da reši problem.
Kako da obojeni zidovi zadrže svoju pravu nijansu
Redovno održavanje u velikoj meri sprečava da prašina, prljavština i bledenje ponovo učine da obojeni zidovi izgledaju beživotno.
- Da biste produžili vreme između dva detaljna čišćenja zidova, smanjite upotrebu otvorenog plamena od sveća, mirisnih štapića, kamina i pušenja u prostoriji, jer čađ nastala sagorevanjem oblaže zidove i brzo skida njihov sjaj.
- Pojedinačno čistite mrlje na zidovima čim primetite prskanja, otiske prstiju ili mrlje. Sveže mrlje se lakše uklanjaju, a ovakvo tačkasto čišćenje produžiće period između generalnih čišćenja.
- Nikada nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva i pribor za čišćenje obojenih zidova.
- Redovno menjajte filtere u sistemu za grejanje i klimatizaciju (HVAC) kako bi zadržali što više prašine i polena pre nego što se natalože na zidovima.
- Stalna izloženost sunčevim ultraljubičastim (UV) zracima može uzrokovati brzo bledenje boja na zidu, naročito tamnijih nijansi. Da biste ublažili bledenje usled UV zračenja, razmislite o postavljanju zavesa ili roletni koje možete navući tokom dana kako biste ograničili direktnu sunčevu svetlost na zidovima.
- Obojeni zidovi u kuhinjama i kupatilima koji su izloženi visokom nivou vlažnosti mogu promeniti boju ili dobiti buđ, što doprinosi beživotnom izgledu. Održavajte stabilan nivo vlažnosti u domu pomoću aspiratora, ventilacije ili odvlaživača vazduha kako biste sačuvali završni sloj boje.
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