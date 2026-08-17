Dok neki ljudi vole da igraju na sigurno i dobro razmisle pre svakog koraka, postoje horoskopski znaci koji se mnogo lakše upuštaju u rizik.

Astrolozi posebno izdvajaju dva horoskopska znaka po hranrosti, ali svaki od njih tu osobinu pokazuje na drugačiji način.

Ovan

Uvek je spreman da krene prvi. Ovnovi su poznati po energičnosti, odlučnosti i potrebi da odmah deluju. Kada se pojavi izazov, uglavnom nisu tip ljudi koji će dugo čekati i analizirati svaki mogući ishod.

Njihova hrabrost najviše dolazi do izražaja kada treba napraviti prvi korak. Vole izazove, ne plaše se nepoznatog i često su spremni da rizikuju kako bi ostvarili ono što su zamislili.

Upravo zbog te direktnosti i borbenosti, Ovan se često opisuje kao jedan od najodvažnijih znakova Zodijaka.

Škorpija

Snagu pokaže tek kada postane teško. Škorpije su hrabre na potpuno drugačiji način. Njihova najveća snaga nije u impulsivnom reagovanju, već u sposobnosti da izdrže teške periode i nastave dalje čak i kada sve deluje izgubljeno.

Ovaj znak poznat je po snažnoj volji, upornosti i emocionalnoj izdržljivosti. Kada naiđu na problem, Škorpije se ne predaju lako. Čak i posle velikih razočaranja umeju da se podignu i krenu ispočetka.

Ovan je ona osoba koja prva skače u nepoznato, dok je Škorpija oosoba koja ostaje na nogama i kada postane najteže.

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