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Doktorka Dana pokazala trik sa prstom: Za 3 sekunde znaćete da li pijete dovoljno vode

Evo kako da znate da li pijete dovoljno vode.

Autor:  Vesna Vukadinović
28.07.2026.11:46
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Doktorka Dana pokazala trik sa prstom: Za 3 sekunde znaćete da li pijete dovoljno vode
Foto: Printscreen | TikTok
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Jednostavan test vam može dati odgovor na pitanje da li ste popili dovoljno vode tog dana. Doktorka je na svom TikToku pokazala način za proveru nivoa hidratacije organizma. U njenom videu čovek se uštine za kožu sa gornje strane zgloba srednjeg prsta. I pusti.
 
 
Kako se radi test
 
 
"Provera dehidracije! Stisnite vrh prsta tačno ovde i ako se odmah spusti, hidrirani ste", rekla je doktorka u videu. Zatim je muškarac ponovio postupak, samo se ovaj put njegova koža nije spustila već je ostala podignuta, što znači da je dehidriran."

 

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Ovo je poznato kao štipanje kože ", objašnjava dr Dana Brems koja ima više od 2 miliona TikTok pratilaca. "Kada ste dobro hidrirani, vaša koža ima veću elastičnost i brzo se vraća u prvobitni oblik nakon što je uštinete. S druge strane, dehidracija dovodi do smanjene elastičnosti kože i sporijeg povratka u normalu", objasnila je.

Test je naučno dokazan

Trik je naučno potkrepljen i može biti jednostavan način testiranja kada želite da vidite da li ste popili dovoljno vode u toku dana. Dakle, uštinite kožu na gornjoj strani prsta ili šake, podignite i pustite. Ako se koža ne spusti, odmah popijte vodu.

Ako se vaša koža brzo ne vrati u normalan položaj, popijte malo vode! S druge strane, ako vam je teško da kožu uštinete, to bi mogao biti znak edema, što znači da u vašem telu ima puno tečnosti i otiče. Kod blage dehidracija, gubitak tečnosti iznosi 5% vaše telesne težine. Simptomi uključuju glavobolje ili jaku žeđ, vrtoglavicu ili zbunjenost, prema klinici „Mejo“.

Iako osam čaša vode dnevno nije loš cilj, većini ljudi treba više vode, savetuju stručnjaci. Žene treba da piju 11,5 čaša vode dnevno, dok bi muškarci trebalo da piju 15,5 čaša vode dnevno, prema američkoj klinici „Mejo“. Taj broj može biti čak i veći ako redovno vežbate ili se mnogo znojite, kao i leti.

Video:

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Voda koža hidratacija suva koža alo najzena

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