Džem od smokava je jedna od najlepših poslastica slatke zimnice. Pravi se od svega nekoliko sastojaka, ne zahteva komplikovanu pripremu.

Za samo 45 minuta kuvanja dobićete džem idealan za doručak, palačinke ili kolače.

Recept za džem od smokava

Sastojci:

2 kg smokava

350 g šećera

2 vanilin šećera

sok od 1 limuna

rendana kora 1 limuna

Priprema:

Smokve prebrišite, odstranite peteljke i isecite ih. Nije potrebno da ih ljuštite, kora će džemu dati lepšu strukturu. Stavite smokve i šećer u duboku šerpu i kuvajte oko 45 minuta, uz povremeno mešanje. Zatim dodajte vanilin šećer, limunov sok i rendanu limunovu koru, pa sve dobro sjedinite. Vruć džem sipajte u čiste i odgovarajuće pripremljene tegle, zatvorite i ostavite da se ohladi prema bezbednoj proceduri za čuvanje zimnice.

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