Postoje kolači čiji miris ispuni dom i odmah probudi najlepše uspomene iz detinjstva. Upravo takav je ovaj kolač sa breskvama, jednostavan za pripremu, kremast i obogaćen ukusnim, sočnim voćem.
Za njegovu pripremu nije potrebno mnogo vremena niti komplikovani sastojci, a rezultat je lagana i osvežavajuća poslastica kojoj je teško odoleti već nakon prvog zalogaja.
Mekana kora, nežan kremasti fil i slatke breskve savršeno se dopunjuju, zbog čega će ovaj kolač brzo zauzeti posebno mesto među omiljenim receptima u vašem domu.
Zašto ćete voleti ovaj kremasti kolač?
Ovaj kolač će vas osvojiti svojom jednostavnošću i laganim, prijatnim ukusom. Nije težak, osvežava i idealan je za tople dane kada želite nešto slatko i ukusno, ali ipak lagano.
Spoj kremastog fila i sočnih breskvi stvara savršenu harmoniju ukusa, a svaki zalogaj donosi pravi osećaj uživanja u letnjem desertu.
Najlepše kod ovog kolača je to što njegova priprema ne zahteva mnogo vremena provedenog u kuhinji. Sve se pravi jednostavno i lako, a krajnji rezultat je ukusna poslastica koja će sa stola nestati mnogo brže nego što očekujete.
Sastojci za kolač sa breskvama
Za koru:
- 5 bresaka srednje veličine
- 2 jajeta
- 100 ml mleka
- 2 kašike šećera
- 2 kašike brašna
- pola kesice praška za pecivo
Za fil:
- 500 ml mleka
- 2 pudinga od vanile
- 2 čaše kisele pavlake
- 4 do 5 kašika šećera
- 1 kesica želatina
- 300 ml soka od breskve
Priprema:
Najpre odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa šećerom dok ne dobijete čvrst i penast sneg. Zatim dodajte žumanca, brašno, malo ulja i prašak za pecivo, pa sve pažljivo sjedinite dok ne dobijete glatku smesu koja će poslužiti kao osnova za ovaj kremasti kolač sa breskvama.
Dobijenu smesu sipajte u pripremljen pleh i pecite na 200 stepeni oko 15 minuta. Dok se kora peče, operite, oljuštite i isecite breskve na tanke kriške.
Kada je kora pečena, prelijte je sa nekoliko kašika mleka kako bi ostala mekana i sočna. Vodite računa da je ne natopite previše.
Za pripremu fila zagrejte mleko, dodajte šećer i skuvajte puding od vanile. Dok je još topao, umešajte kiselu pavlaku i dobro sjedinite sve sastojke. Fil ravnomerno rasporedite preko kore, a zatim kolač ostavite u frižideru da se ohladi i stegne. Nakon toga preko fila poređajte pripremljene kriške breskvi.
Želatin dodajte u sok od breskve i zagrevajte dok se potpuno ne otopi. Prelijte preko voća i vratite kolač u frižider kako bi se završni sloj lepo stegao i kolač dobio savršenu teksturu.
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