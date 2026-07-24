Postoje kolači čiji miris ispuni dom i odmah probudi najlepše uspomene iz detinjstva. Upravo takav je ovaj kolač sa breskvama, jednostavan za pripremu, kremast i obogaćen ukusnim, sočnim voćem.

Za njegovu pripremu nije potrebno mnogo vremena niti komplikovani sastojci, a rezultat je lagana i osvežavajuća poslastica kojoj je teško odoleti već nakon prvog zalogaja.

Mekana kora, nežan kremasti fil i slatke breskve savršeno se dopunjuju, zbog čega će ovaj kolač brzo zauzeti posebno mesto među omiljenim receptima u vašem domu.

Zašto ćete voleti ovaj kremasti kolač?

Ovaj kolač će vas osvojiti svojom jednostavnošću i laganim, prijatnim ukusom. Nije težak, osvežava i idealan je za tople dane kada želite nešto slatko i ukusno, ali ipak lagano.

Spoj kremastog fila i sočnih breskvi stvara savršenu harmoniju ukusa, a svaki zalogaj donosi pravi osećaj uživanja u letnjem desertu.

Najlepše kod ovog kolača je to što njegova priprema ne zahteva mnogo vremena provedenog u kuhinji. Sve se pravi jednostavno i lako, a krajnji rezultat je ukusna poslastica koja će sa stola nestati mnogo brže nego što očekujete.

Sastojci za kolač sa breskvama

Za koru:

5 bresaka srednje veličine

2 jajeta

100 ml mleka

2 kašike šećera

2 kašike brašna

pola kesice praška za pecivo

Za fil:

500 ml mleka

2 pudinga od vanile

2 čaše kisele pavlake

4 do 5 kašika šećera

1 kesica želatina

300 ml soka od breskve

Priprema:

Najpre odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa šećerom dok ne dobijete čvrst i penast sneg. Zatim dodajte žumanca, brašno, malo ulja i prašak za pecivo, pa sve pažljivo sjedinite dok ne dobijete glatku smesu koja će poslužiti kao osnova za ovaj kremasti kolač sa breskvama.

Dobijenu smesu sipajte u pripremljen pleh i pecite na 200 stepeni oko 15 minuta. Dok se kora peče, operite, oljuštite i isecite breskve na tanke kriške.

Kada je kora pečena, prelijte je sa nekoliko kašika mleka kako bi ostala mekana i sočna. Vodite računa da je ne natopite previše.

Za pripremu fila zagrejte mleko, dodajte šećer i skuvajte puding od vanile. Dok je još topao, umešajte kiselu pavlaku i dobro sjedinite sve sastojke. Fil ravnomerno rasporedite preko kore, a zatim kolač ostavite u frižideru da se ohladi i stegne. Nakon toga preko fila poređajte pripremljene kriške breskvi.

Želatin dodajte u sok od breskve i zagrevajte dok se potpuno ne otopi. Prelijte preko voća i vratite kolač u frižider kako bi se završni sloj lepo stegao i kolač dobio savršenu teksturu.

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