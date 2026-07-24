Bolesti srca i krvnih sudova (kardiovaskularne bolesti) vodeći su uzrok smrti u celom svetu.

Globalno se procenjuje da je jedna od 12 osoba obolela. Bolest srca uključuje niz stanja koja utiču na srce i krvne sudove. Često je uzrokovana masnim naslagama u arterijama, što može povećati rizik od krvnih ugrušaka. Takođe, može dovesti do oštećenja vitalnih organa kao što su mozak, srce, bubrezi i oči.

Koji su simptomi bolesti srca?

Međutim, simptomi bolesti srca mogu se razlikovati od osobe do osobe, a neki možda neće prepoznati znakove upozorenja. Istraživanje koje je sproveo servis LloydsPharmacy Online Doctor u kojem je učestvovalo 500 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da je samo 46 odsto svesno da oticanje nogu može biti simptom bolesti srca, piše SurreyLive.

Simptomi bolesti srca mogu uključivati:

Bol u grudima

Kratkoću daha

Ekstremni umor

Nepravilan rad srca

Oticanje nogu

Edem je manje poznat simptom bolesti srca

Bol u grudima čest je simptom bolesti srca. Ako osetite bol u grudima koji se ogleda poput pritiska, stezanja, stiskanja ili težine, to može ukazivati ​​na srčani udar i ključno je odmah nazvati hitnu pomoć.

Prema anketi, 80 odsto ispitanika identifikovalo je bol u grudima kao simptom, što ga čini najprepoznatljivijim generalno. Osim toga, 77 odsto ljudi ispravno je identifikovalo kratkoću daha kao simptom.

Doktorka opšte medicine dr. Bhavini Šah iz servisa LloydsPharmacy objasnila je da ako srce ne pumpa dovoljno krvi po celom telu, tečnost se može nakupiti u plućima, što otežava disanje i dovodi do nedostatka vazduha. Nepravilan srčani ritam, takođe, može biti pokazatelj bolesti srca, čega je bilo svesno 70 odsto ljudi.

Oko 66 odsto ispitanih ispitanika reklo je da ekstremni umor takođe može biti simptom. Dr. Šah kaže da je oticanje nogu, koje je medicinski poznato kao edem, manje poznat simptom bolesti srca i da se javlja kada se tečnost nakuplja u tkivu. Taj simptom se može pogoršati tokom dana.

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