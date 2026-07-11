Najbolji recept za kolač koji se priprema za samo 5 minuta. Potrebna su svega tri sastojka, a rezultat je ukusan desert koji podseća na poslastice iz najfinijih poslastičarnica. Uspeva baš svakome, čak i onima bez mnogo iskustva u kuhinji.

Na društvenim mrežama već neko vreme osvaja pažnju jednostavan recept za kolač za 5 minuta. Sa samo tri osnovna sastojka dobija se savršen slatkiš zbog kojeg će svi pomisliti da ste ga kupili u skupoj poslastičarnici.

Idealan je kada vam nenajavljeno dolaze gosti ili kada vas iznenada poželite nešto slatko u kasnim satima.

Ovaj kolač obožavaju svi jer je jednostavan, brz i bez komplikacija. Ne zahteva posebne veštine ni mnogo vremena, a rezultat je uvek odličan. Njegova posebna prednost je mogućnost prilagođavanja, jer se može pripremati sa različitim ukusima sokova, pa svaki put možete dobiti novu aromu i drugačiji izgled.

Bilo da ga spremate za porodično okupljanje, druženje sa prijateljima ili kao mali užitak za sebe, ovaj kolač za 5 minuta lako se uklapa u svaku priliku.

Sastojci za brzi hit kolač:

100 g šećera

1 litar soka ili 5 čaša soka po izboru, poput soka od pomorandže ili višanja

120 g kukuruznog skroba, odnosno 1 šolja

kokos za ukrašavanje po želji

Priprema:

Ovaj kolač priprema se jednostavnije i brže nego klasičan puding. U šerpu sipajte 5 čaša soka i stavite da se lagano zagreva.

Dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se potpuno ne sjedini sa sokom. Zatim ubacite šećer i nastavite sa kuvanjem uz neprestano mešanje sve dok smesa ne postane gusta i kremasta, poput pudinga. Važno je stalno mešati kako bi kolač ostao gladak i bez grudvica.

Pripremljenu smesu rasporedite u kalupe željenog oblika koje ste prethodno nakvasili hladnom vodom. Ostavite da se kolač ohladi i potpuno stegne.

Kada ga izvadite iz kalupa, po želji ga uvaljajte u kokos i poslužite.

Savet: Kalupe obavezno nakvasite hladnom vodom pre sipanja smese, jer će se tako kolač mnogo lakše izvaditi i zadržati lep oblik.

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