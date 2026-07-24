Ovan

Subota vam donosi pojačanu energiju i želju za akcijom . Iskoristite dan za aktivnosti koje vas ispunjavaju ili za druženje sa ljudima koji vas inspirišu. U ljubavi vas očekuje prilika za iskren razgovor koji može produbiti odnos. Ne donosite odluke u afektu.

Bik

Pred vama je miran i prijatan dan. Uživaćete u vremenu provedenom sa porodicom ili bliskim prijateljima. Finansijska situacija zahteva malo više pažnje, ali nema razloga za brigu. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj sigurnosti.

Blizanci

Subota donosi mnogo komunikacije, novih poznanstava i zanimljivih susreta. Vaša radoznalost vodi vas ka novim iskustvima. U ljubavi budite spontani i ne plašite se da napravite prvi korak. Veče je idealno za izlazak ili druženje.

Rak

Dan je idealan za odmor i povezivanje sa sobom. Intuicija će vam pomoći da rešite jednu emotivnu dilemu. Porodični odnosi dolaze u prvi plan i donose osećaj topline. Posvetite sebi više pažnje nego obično.

Lav

Vaša harizma danas posebno dolazi do izražaja. Gde god da se pojavite ostavljaćete snažan utisak. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci, a slobodni Lavovi mogu privući pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra. Uživajte u vikendu punim plućima.

Devica

Subota vas podseća da usporite i odmorite od svakodnevnih obaveza. Ne opterećujte se sitnicama koje ne možete da promenite. U ljubavi će iskren razgovor doneti više razumevanja. Veče provedite u opuštenoj atmosferi.

Vaga

Dan donosi lepe susrete, harmoniju i priliku da obnovite odnos sa dragom osobom. Kreativnost i inspiracija biće naglašene. U ljubavi vas očekuje više romantike i nežnosti. Poslušajte svoje srce.

Škorpija

Vaša intuicija danas je izuzetno snažna. Osetićete kome možete verovati i šta je najbolje za vas. Ljubavni odnosi postaju dublji kroz iskrenost i otvorenost. Dan je povoljan za unutrašnje promene i odmor.

Strelac

Subota vam donosi optimizam, smeh i želju za avanturom. Moguće je spontano putovanje ili zanimljiv poziv koji će vam ulepšati dan. U ljubavi vas očekuju prijatna iznenađenja. Budite otvoreni za nove mogućnosti.

Jarac

Posvetite ovaj dan sebi i ljudima koje volite. Iako razmišljate o obavezama, pokušajte da se opustite i napunite baterije. U ljubavi pokažite više emocija, a manje zadržavajte sve u sebi. Mir i stabilnost biće vam najveća nagrada.

Vodolija

Neočekivani događaji doneće osveženje u vašu svakodnevicu. Vaše ideje biće inspiracija drugima. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor ili novo poznanstvo. Prihvatite promene koje vam život nudi.

Ribe

Subota donosi potrebu za mirom, tišinom i unutrašnjom ravnotežom. Kreativnost i intuicija biće posebno naglašene. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj povezanosti sa voljenom osobom. Veče je idealno za opuštanje, meditaciju ili boravak u prirodi.

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