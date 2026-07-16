Kada stignu topli letnji dani, teško je odoleti osvežavajućem sladoledu. Za sve koji traže zdraviju i jednostavniju zamenu za kupovne poslastice, domaći sladoled od banane predstavlja odličan izbor. Priprema je brza, zahteva svega nekoliko sastojaka i ne iziskuje mnogo truda.

Ako vam se prijede nešto slatko i rashlađujuće, a želite da izbegnete dug boravak u kuhinji, ovaj recept je idealno rešenje. Sladoled se pravi bez posebnog aparata, a zamrznute banane daju mu bogatu i kremastu teksturu koja podseća na tradicionalni sladoled.

Sastojci:

4 banane

2 kašike meda

1 kašika soka od limuna

1 kašičica ekstrakta vanile

nekoliko listića sveže nane za dekoraciju

Priprema:

Oljuštite banane, isecite ih na kolutove i poređajte u jednom sloju na tacnu ili pleh. Ostavite ih u zamrzivaču najmanje četiri sata kako bi se potpuno zaledile.

Kada se banane zamrznu, prebacite ih u blender. Dodajte med, limunov sok i ekstrakt vanile, pa sve zajedno blendajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu.

Ukoliko više volite mekšu teksturu, sladoled možete poslužiti odmah nakon pripreme. Za čvršću konzistenciju prebacite ga u posudu i vratite u zamrzivač na još tridesetak minuta.

Pre posluživanja ukrasite listićima nane, a po želji obogatite ukus svežim voćem, rendanom čokoladom, seckanim orašastim plodovima ili čokoladnim prelivom.

Više tekstova na ovu temu pročitajte na Trpeza.rs.

Video: