Mnogi veruju da je za savršenu pitu najvažniji kvalitetan fil, ali najveću razliku zapravo pravi preliv kojim se premazuju kore. Pita od gotovih kora uz samo tri jednostavna sastojka dobija hrskavu i zlatnu koricu, dok iznutra ostaje mekana, sočna i bez suvih krajeva ili ispucalog testa.

Zašto se kore za pitu suše i pucaju

Kupovne kore su veoma tanke i brzo gube vlagu tokom pečenja. Mnogi pokušavaju da ih omekšaju dodavanjem vode ili veće količine ulja, ali to često daje suprotan efekat. Voda može učiniti pitu gnjecavom, dok previše ulja stvara težak i mastan ukus. Idealna smesa za premaz pravi se jednostavno i priprema se za svega nekoliko trenutaka.

Tri sastojka za savršen preliv

Nisu potrebne precizne mere ni posebna oprema. Sve se može pripremiti odokativno, a dovoljno je samo sjediniti sledeće sastojke u činiji:

Čaša kiselog mleka ili jogurta koji daju sočnost i mekoću unutrašnjosti

Pola čaše ulja koje omogućava da spoljašnjost bude hrskava

Jedna kesica praška za pecivo koji pomaže da se slojevi podignu i dobiju laganu, vazdušastu teksturu

Ako pripremate slanu gibanicu ili pitu sa mesom, u smesu možete dodati malo soli. Kod voćnih pita preliv ostaje isti, dok se slatkoća dobija iz samog fila.

Kako pravilno premazati kore

Sve sastojke dobro umutite viljuškom dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu. Tokom slaganja pite svaku koru blago premažite sa nekoliko kašika preliva pre nego što dodate fil. Važno je da kore budu samo navlažene, a ne natopljene. Preostali preliv ravnomerno rasporedite preko složene pite neposredno pre pečenja kako bi korica bila hrskava, a unutrašnjost ostala mekana i ukusna.

Jedan korak koji pravi razliku u hrskavosti

Najčešća greška je pečenje u nedovoljno zagrejanoj rerni. Pita sa gotovim korama zahteva visoku temperaturu odmah na početku pečenja. Najbolje je peći je na 200 stepeni dok ne dobije lepu zlatnu boju, što obično traje između 30 i 40 minuta, u zavisnosti od veličine tepsije.

Prašak za pecivo u kombinaciji sa kiselinom iz jogurta tokom pečenja stvara reakciju koja pomaže da se slojevi testa podignu. Zbog toga sredina ostaje nežna i sočna, dok ulje na površini doprinosi stvaranju hrskave korice koja prijatno puca prilikom sečenja. Ovaj način pripreme daje odlične rezultate čak i sa najpovoljnijim kupovnim korama.

Zašto ćete ovaj preliv praviti svaki put

Kada jednom isprobate ovaj jednostavan preliv, verovatno ćete ga često koristiti u pripremi pita. Samo tri sastojka mogu obične gotove kore pretvoriti u pitu koja je spolja hrskava, a iznutra mekana i sočna.

Na ovaj način dobijate pitu koja nije previše masna i koja se ne raspada tokom pečenja. Upravo zato ovaj trik mnoge iskusne domaćice koriste godinama kada žele siguran rezultat i pitu koja uspeva iz prvog pokušaja.

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