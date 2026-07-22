Prema astrološkim prognozama, druga polovina leta 2026. godine mogla bi da bude posebno srećna na ljubavnom planu za četiri horoskopska znaka. Položaj planeta, naročito njihov ulazak u znak Lava, prema tumačenjima astrologa donosi više romantike, novih poznanstava i priliku za ozbiljne emotivne veze.

Evo koji znakovi bi mogli da osete najveće promene.

OVAN

Ovnovima počinje period ispunjen ljubavnim prilikama. Astrolozi smatraju da bi tokom leta mogli sasvim neočekivano da upoznaju osobu koja će uneti velike promene u njihov život.

Oni koji su već u vezi mogli bi da dožive novi talas strasti i bliskosti, dok slobodne Ovnove očekuju uzbudljiva poznanstva koja imaju potencijal da prerastu u ozbiljnu vezu.

LAV

Posle perioda ljubavnih izazova, Lavovima bi kraj leta mogao da donese mnogo lepše trenutke. Predstoje im nova poznanstva, jačanje postojećih odnosa, pa čak i veridbe ili važni zajednički koraci sa partnerom.

Za mnoge pripadnike ovog znaka ovo bi mogao biti početak stabilnije i ispunjenije ljubavne priče.

VODOLIJA

Vodolije bi mogle da dožive novi početak na emotivnom planu. Astrolozi navode da kraj jula i avgust donose prilike za sudbinske susrete i nove veze koje će imati veliki uticaj na budućnost.

Moguće je da će se pojaviti osoba koja će vam promeniti pogled na ljubav.

STRELAC

Za Strelčeve leto donosi neočekivane preokrete. Nova osoba može ući u njihov život sasvim iznenada, a nije isključeno ni da dugogodišnje prijateljstvo preraste u romansu, piše portal "Your Tango".

Promene će biti brze, ali bi upravo one mogle da ih odvedu ka vezi kakvu su dugo priželjkivali.

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