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Kalanhoja je simbol ljubavi: Ovo je tajna za raskošno cvetanje cele godine

Kako se neguje kalanhoja.

Autor:  Vesna Vukadinović
22.07.2026.11:18
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Kalanhoja je simbol ljubavi: Ovo je tajna za raskošno cvetanje cele godine
Foto: Shutterstock | Ivanka I
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Kalanhoja cveta najmanje osam nedelja uzastopno, zbog čega se smatra simbolom upornosti i večne ljubavi.

Kalanhoja je poreklom sa Madagaskara. Ima je u nijansama narandžaste, crvene i žute boje, ali se mogu naći i druge. Jedna je od najpopularnijih cvetnih biljaka na svetu jer može da krasi dom ili terasu cele godine, ali je važno da joj obezbedite odgovarajuće uslove.

Voli svetlost

Najbitnije je da kalanhoja dobije odgovarajuću količinu svetlosti. Ona zahteva puno svetlosti, po mogućstvu da bude kraj prozora koji je okrenut ka jugu u zimskom periodu. Ako primetite da lišće opada i da cveće više nije raskošno, verovatno ne dobija dovoljno svetlosti. Međutim, ne treba da bude na direktnom suncu, jer ono može spaliti njene listove.

Odlična je kao kućna biljka, a leti je možete izneti napolje. Ne bi trebalo držati je na temperaturi nižoj od 10 stepeni.

Ne zalivajte previše

Prekomerno zalivanje ovog cveća nije dobro. Potrebno je da se zemlja u kojoj je kalanhoja osuši u između dva zalivanja. Nakon temeljnog zalivanja, trebalo bi da saksija u kojoj se nalazi biljka, otpusti višak vode. U zimskom periodu zalivanje se može svesti na minimum.

 

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Podstaknite cvetanje

Da bi kalanhoja ponovo procvetala, odsecite cvetajuću glavu i pustite biljku da miruje mesec dana. Posle toga treba da bude u mraku 14 sati, a zatim 10 sati na jakoj svetlosti tokom šest nedelja, tako će nastati pupoljci. U tom periodu smanjite zalivanje i hranjenje. Kada primetite formirane pupoljke, kalanhoju vratite u svakodnevne uslove.

Đubrivo je neophodno

Kalanhoju je najbolje presaditi u zemlju koja je se koristi za kaktus. Đubrenje je jedan od najbitnijih koraka za njeno gajenje. Stavljajte đubrivo bogato organskim hranljivim materijama u vreme cvetanja, na svakih nedelju dana.

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